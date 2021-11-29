Окно возможностей для урегулирования в Донбассе составляет год, считает политический эксперт Сергей Станкевич. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Первым шагом киевского руководства к миру стала бы "утилизация радикалов", считает Станкевич. Банды братков, ежедневно готовых за небольшую плату в роли «патриотов» штурмовать офис президента и Верховную Раду, должны, наконец, остаться в прошлом, уверен эксперт. Станкевич примерил на себя роль президента Украины © president.gov.ua

«Заявляю со всей ответственностью, на основе опыта практического миротворчества на постсоветском пространстве. Урегулирование конфликта на Донбассе всё ещё возможно, хотя времени для этого осталось крайне мало — год, может чуть больше. Не буду здесь процедуру описывать. Главное — гнать в шею «ценеможливщиков» и «краснолинейщиков». Эти черти не там линии чертят», — сказал Станкевич.

Для перелома нужна личная дипломатия глав государств, причём контакт двух президентов должен стать рабочим, заключил эксперт. Станкевич выразил надежду, что Зеленский, столкнувшись уже с прямой угрозой госпереворота, решится сделать решающую ставку на мир и развитие.

Полностью интервью можно прочитать здесь.