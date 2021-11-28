Украина, если хочет мира, должна перестать кошмарить Донбасс, Зеленский должен думать о том, как его агрессивные планы и заявления воспринимают в России, об этом и других гипотетических шагах украинской власти говорит политик и эксперт Сергей Станкевич

— Сергей, Вы пресс-марафон президента Зеленского в Киеве видели? Каково общее впечатление?

— Мы имеем дело с профессиональным перфомансом, поэтому начнём со сценографии и режиссуры.

В качестве сцены выбрано скромное кафе на киевском Подоле возле автовокзала. Хорошо знаю это место. Верный беспонтовый выбор. Дескать, я всё тот же слуга народа. И я там, где мой народ к несчастью остаётся. Никаких пафосных пресс-конференций, где я на сцене, а вы тянете ко мне руки из зала. Москва нам не пример. Мы с вами встретились в привокзальном кафе, сели за один стол и ведём неформальную задушевную беседу. Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Только (тут в дело вступает режиссёр) не забывайте, кто именно с вами беседует. Гарант и главнокомандующий. Вы ролевых берегов, пожалуйста, не путайте. Замысел президента был очевиден. Зеленский пришёл гасить пожар. Как мы уже говорили, против него по всем правилам политического убийства была запущена торпеда в виде «вагнергейта» и развёрнута полноценная медийная война с участием высокобюджетных эфирных грандов, которые в условиях Украины довольно забавно подают себя в качестве вершителей национальных судеб.

Это невозможно представить себе ни в одной другой стране. Но в Украине каждый матёрый телеведущий больше чем президент, поскольку последние меняются гораздо чаще. Поэтому отдельные телеведущие по стилю самоподачи подобны библейским пророкам. К торпеде против Зеленского добавились угроза импичмента и силовой уличный ультиматум: не уволишь в 10 дней главу Офиса Андрея Ермака, получишь бессрочный митинг, перерастающий в майдан 3.0. Президенту надо было поднимать перчатку, брошенную на мостовую.

— И что Зеленский сумел противопоставить этой вроде бы летальной атаке?

— Скажу сразу: он справился. Не дал себя съесть гиенам пера на глазах у всего народа. Более того, он осадил телевизионных «грандов», а некоторым самоуверенным наглецам изящно дал возможность публично обгадиться.

Нет, это не было никаким триумфом. Противники были довольно примитивны и особенно не сопротивлялись. Никто серьёзных проблем Зеленскому не создал. Какой-то странный шакал по-хамски шумно нарывался на драку, но цели не добился, бедняге придётся вернуть предоплату. В режиссуре массовых зрелищ Зеленский и его команда пока что на три головы выше атакующих соперников. Такие бы умения да в других областях. «Ахметов найдет, чем ответить». Михаил Погребинский о том, когда Зеленский уйдет с поста президента Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский

— Что самое важное было сказано? Что нам стоит взять на заметку?

— Да, давайте извлечём полезное из хаотичного. Зеленский не отказывается от двух важнейших инструментов для мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Нормандский формат как переговорная площадка. И пакетное соглашение «Минск-2» как правовая основа урегулирования.

Это важно, поскольку означает, что в диалоге между Украиной и Россией по-прежнему есть смысл. В ходе застольных бесед от Зеленского не прозвучала токсичная увязка «Донбасс только вместе с Крымом», которая автоматически означает продолжение кровавого тупика до следующего президента Украины. И дальше до первого вменяемого президента.

Вроде как (будем предельно осторожны) Зеленский всё же не против продолжить усилия по прекращению войны в Донбассе, понимая это как отдельную и неотложную задачу. В высказываниях президента настойчиво подчёркивалась готовность к личному диалогу с Владимиром Путиным. Даже был призыв, прямо адресованный Путину. Дескать, мы не собираемся никуда наступать — ни на Донбасс, ни на Россию. Так пусть лидер России заявит что-то подобное: Россия не намерена проводить наступление на Украину. Действительно, такое высказывание на высшем уровне прозвучало бы в нынешней нервозной обстановке весьма уместно.

— Как-то не впечатляет эта рутина, напоминающая колдовской ритуал вуду. В Киеве то хоронят Минские соглашения с погребальными воплями и плясками, то откапывают «труп» и пытаются реанимировать. Есть ли России смысл участвовать в этих сомнительных обрядах?

— Смысл убывает, но пока не исчез. Зеленский сообщил, что хотел бы активизировать диалог спецпредставителей Андрея Ермака и Дмитрия Козака с целью скорейшего проведения украино-российского саммита. И это правильно. Встреча нужна для прямого и недвусмысленного прояснения намерений сторон. Чтобы ясно понять, чего не делать. И к чему стремиться.

— И чего же Украине не стоит делать? Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

— Если коротко, то перестать кошмарить Донбасс. Перестать обещать жителям Донбасса фильтрационные лагеря, поражение в гражданских правах, судебные наказания, внесудебные расправы, языковую и культурную дискриминацию, перспективу получить в Донецке статую Бандеры на проспекте Шухевича. Отказ от заведомого маразма нужен Донбассу как визитная карточка от президента всей Украины.

Дальше очередь геополитики. Зеленский снова говорил об усилении украинской армии путём поставок современного оружия от стран НАТО. В мирное время усиливать национальные вооружённые силы — дело нормальное. Но если ты утверждаешь, что участвуешь в «межгосударственной войне» с Россией, ты просто обязан ставить себя на место «противника». Как Россия среагирует на твоё усиление? На новые виды вооружений? На твоё строительство военных баз с участием и присутствием иностранных военных? На твои публично оглашаемые планы сокрушить соседа, победить, пройти парадом по его столице? Предполагать, что сосед будет пассивно наблюдать, как ты вооружаешься, тренируешься и готовишься его сокрушить, невероятно наивно. Всерьёз призывать соседа смириться с предстоящим поражением и даже помочь его приблизить — это похоже на умственный недуг.

— Так что же тогда стоит делать, если сесть на место Зеленского? Попробуйте мысленно сесть в его кресло. Как бы вы стали рулить?

— Сейчас попробую. Не очень-то уютное это кресло. Колючее. Начнём с внутренней политики. Конечно, нужно обуздать олигархов. И я бы начал с шоковой акции, которая покажет серьёзность намерений президента. Например, с закона о чрезвычайной национализации критических энергетических активов. Чтобы не дать Украине замёрзнуть и не позволить её шантажировать холодомором. Предусмотреть компенсацию собственникам за активы, но отложить выплаты на будущее — после реприватизации.

Пусть депутатское монобольшинство поддержит национализацию базовой энергетики (с последующей реприватизацией) и тем самым реально поработает в роли «слуг народа». Те, кто в Верховной Раде проголосуют против соответствующего закона, просто сами себя разоблачат. Игорь Лесев: Перепалка Зеленского и Бутусова - это конфликт двух пацанов на районе © Facebook, Игорь Лесев

Следующий шаг в брутальной формулировке звучит как «утилизация радикалов». Банды братков, ежедневно готовых за небольшую плату в роли «патриотов» штурмовать офис президента и Верховную Раду, должны, наконец, остаться в прошлом. Как и их спонсоры-заказчики-покровители. Ну и, конечно, Украине пора уже переходить от войны к миру и развитию. Как там в песне? «Были мы солдаты, а теперь до хаты».

Заявляю со всей ответственностью. На основе опыта практического миротворчества на постсоветском пространстве. Урегулирование конфликта на Донбассе всё ещё возможно, хотя времени для этого осталось крайне мало — год, может чуть больше. Не буду здесь процедуру описывать. Главное — гнать в шею «ценеможливщиков» и «краснолинейщиков». Эти черти не там линии чертят.

Для перелома нужна личная дипломатия глав государств, причём контакт двух президентов должен стать рабочим. Надеюсь, Зеленский, столкнувшись уже с прямой угрозой госпереворота, решится сделать решающую ставку на мир и развитие.