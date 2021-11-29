Ресурса Черноморского флота хватит для нейтрализации любой угрозы на море. Об этом в интервью Украина.ру рассказал военный политолог Андрей Кошкин



Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211125/1032738252.htmДаже флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney, который зашел с американским ракетоносцем Porter типа «Арли Бёрк», тоже находятся в разработке наших специальных сил и не являются угрозой экзистенциального характера. Даже флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney, который зашел с американским ракетоносцем Porter типа «Арли Бёрк», тоже находятся в разработке наших специальных сил и не являются угрозой экзистенциального характера.

Флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney, ранее зашедший в акваторию Черного моря с американским ракетоносцем Porter типа «Арли Бёрк» находятся в разработке российских эшелонированных береговых сил и не представляют экзистенциальной угрозы, отметил эксперт. «Не в 2014 году». Казахстанский эксперт о том, когда на самом деле Украина потеряла Крым с Донбассом © Владимир Трефилов

«В ракетной дуэли между кораблем и берегом всегда побеждает берег.Именно поэтому в штабе НАТО постоянно заявляют, что они проведут ряд спецопераций по уничтожению военных объектов, которые являются угрозой для боевых корабельных групп. Военные прекрасно понимают, что сегодня в акватории Черного моря ущемить интересы России невозможно», — сказал Кошкин.

Но есть еще и информационно-политическая стратегия давления на Россию, дополнил эксперт. Поэтому подарки Украине устаревших кораблей и выделение кредитов ставит целью превращение Украины в АнтиРоссию и расширить инфраструктуру блока НАТО, подвинув ее ближе к нашим границам, заключил Кошкин.

Полностью интервью можно прочитать здесь.