Построенные Великобританией военно-морские базы на Украине будут предназначены для не причерноморских государств НАТО, которые будут заходить в акваторию Черного моря. Если эти базы будут нацелены против России, мы примем соответствующие меры, утверждает военный политолог Андрей Кошкин

Александр Жилин: У России достаточно средств, чтобы, не входя в Донбасс, принудить Украину к миру © Twitter, Александр Жилин Украина.ру

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что Лондон предоставит Украине кредит в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры военно-морского флота. Условия кредита предусматривают финансирование контрактов, подписанных британскими поставщиками. Минимум 50% товаров и услуг должны поставляться из Соединенного Королевства. В рамках помощи Лондон профинансирует поставки Киеву противоминных кораблей. Также планируется начать совместное производство восьми ракетных кораблей и фрегата. Кроме того, Великобритания обещает консультировать украинских инженеров при строительстве военно-морской инфраструктуры.

- Андрей Петрович, у них действительно получится построить военно-морские базы в Черном море, которые будут нести серьезную угрозу России, и на которую придется дополнительно реагировать, или же это элемент пиара даже не Украины, а самой Великобритании?

— Активное сотрудничество между Украиной и Великобританией началось с 2015 года, а в 2020 произошли более-серьезные изменения в плане расширения этого сотрудничества. Конечно, Великобритания пытается закрепиться на территории Восточной Европы и для этого они используют Украину как плацдарм воздействия на Россию.

Они предложили построить две военно-морские базы. Зеленский всех предупредил, что будет строить Украина, но все прекрасно понимают, что для того чтобы их построить, потребуется опыт и ресурсы, которые может предоставить только Великобритания.

Такие военно-морские базы не нужны для того украинского флота, которым они сегодня располагают. Следовательно, реализуется интерес Великобритании. Эти базы будут предназначаться для не причерноморских государств НАТО, которые будут заходить в акваторию Черного моря. В этом истинный замысел такого тесного сотрудничества между Великобританией и Украиной.

- Россия может сорвать эти планы?

— Если эти базы будут нацелены против России, мы примем соответствующие меры. Как военный объект они будут нейтрализованы нашими силами, мы это все учитываем в своем военном строительстве. Понятно, что такое строительство не приносит стабильности в регионе. Идет процесс обострения, когда все причерноморские государства (Румыния, Турция и Болгария — страны НАТО, а Грузия с Украиной тесно сотрудничают с Альянсом) направлены против России. И Россия в этих условиях будет защищать свои интересы. Это естественный процесс.

- На днях из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества, которые ранее неоднократно подвергались критике за то, что они устарели и ни на что непригодны. Тем не менее, они способны осуществить различные провокации. Чем конкретно Черноморский флот РФ ответит на провокации, которые они могут осуществить?

— Главное, что на сегодняшний день ресурса у Черноморского флота достаточно для нейтрализации любой угрозы, большой или маленькой. Даже флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney, который зашел с американским ракетоносцем Porter типа «Арли Бёрк», тоже находятся в разработке наших специальных сил и не являются угрозой экзистенциального характера. Потому что мы прекрасно понимаем, что в ракетной дуэли между кораблем и берегом всегда побеждает берег.

Именно поэтому в штабе НАТО постоянно заявляют, что они проведут ряд спецопераций по уничтожению военных объектов, которые являются угрозой для боевых корабельных групп. Военные прекрасно понимают, что сегодня в акватории Черного моря ущемить интересы России невозможно.

Но есть еще и информационно-политическая стратегия давления на Россию. Поэтому подарки Украине устаревших кораблей и выделение кредитов ставит целью превращение Украины в АнтиРоссию и расширить инфраструктуру блока НАТО, подвинув ее ближе к нашим границам.

- Эта информационная кампания «Россия нападет на Украину» — это отвлечение внимания, или они таким образом готовят свое население к реальной войне и наступлению на Донбассе?

— Это один из приемов информационно-политической борьбы. Их надо поддерживать для расширения противостояния в информационном противоборстве с Россией. Но эти информационные приемы отрабатывают следующие направления возможных действий. Прежде всего, таким образом можно скрывать подготовку ВСУ к возможны силовым действиям против ЛДНР.

Второе направление сопряжено с тем, что под встречу между президентами США и РФ можно на ровном месте можно нагнетать напряжение, которое во время переговоров с позиции силы можно снять или обменять на что-то, разрядив обстановку.

Подобного рода нагнетания могут также влиять на коммерческие проекты, когда пытаются повысить степень мифической угрозы «Северного потока-2» для европейцев. Европейцы накануне зимы замерзают, и чтобы не замерзали, их надо информационно разогревать «агрессией» России, хотя Россия делает все, чтобы Германия укрепилась, стала газовым хабом и европейцы эту зиму пережили в теплых квартирах.

Но сегодня все они стараются создать трудности и для своего населения, и обострить ситуацию на границе с РФ.

- Я слышал много вариантов решения вопросов с Байрактарами, начиная от продажи ополченцам этих беспилотников, и заканчивая установлением Россией бесполетной зоны. Как этот вопрос решится?

— Байрактары — это беспилотники среднего уровня. Турция сейчас заинтересована в том, чтобы продвигать эту продукцию на мировом рынке вооружения, поэтому сейчас создается информационный ореол, что якобы они могут решить проблемы Украины. Но это не так. При наличии добротных средств ПВО, которыми располагает Россия, Байрактары не являются угрозой для нас. Мы в состоянии объявить любую зону беспилотника.

Понятно, что пиаром этих Байрактаров пытаются запугать всех и вся и подбодрить Украину, которая живет в тяжелейших социально-экономических условиях. Там начинаются веерные отключения электричество, в квартирах отсутствует тепло, и цены на ЖКХ высокие, и с газом проблемы. Нужно отвлечь внимание населения, поэтому запускаются разного рода военные идеи против России.

- Мы неоднократно говорили, что в случае полномасштабного наступления ВСУ Россия обязательно защитит своих граждан Донбасса. А что конкретно мы можем расценить как полномасштабное наступление?

— Есть соответствующее понимание «красных линий», о которых довольно четко говорил наш президент на расширенном заседании коллегии МИД. Он обозначил, как понимают наши предупреждения. Эти основные идеи будут положены в новую концепцию внешней политики.

Прошло уже пять лет, и мы с вами являемся свидетелями той весьма динамично изменяющейся конфигурации во всем мире и на театре военных действий, которые обозначает США в виде Польши, Украины и стран Балтии. Мы никому не угрожаем. Но у нас достаточно ресурсов для того чтобы нейтрализовать любую угрозу.

Так что если будет рассматриваться вторжение в наши интересы, будут предприняты адекватные меры, которые образумят любого агрессора.

- А если они, к примеру, при помощи беспилотника попадут в нефтеперерабатывающий завод? Это «красная линия» или нет?

Александр Артамонов: на тактику «клещей» от США в Черном море Россия ответит «встречным маневрами» © vk.com, Александр Артамонов

- В какой степени указ Путина о товарах из Донбасса будет способствовать безопасности региона? Или наоборот, Украина будет мстить?

— Действия Украина постоянно завязаны на то, чтобы как можно сильнее усложнить ситуацию в ЛДНР. Что касается взаимодействия Донбасса с Россией, то поспособствует значительному их сближению, потому что в этом есть обоюдная заинтересованность.

- Есть такое расхожее выражение, что Россия может выиграть любую войну, но может проиграть мир. Согласны ли вы с этим?

— Внешнеполитическая траектория, которую выстраивает сегодня Россия, в целом устраивает миролюбивые силы мира. На Ближнем Востоке все взоры обращены в сторону России. Россия доказала, что она умеет выполнять свои обязательства и нести безопасность в те регионы, где она находится.

Что касается инициирования военной и политической эскалации, то это заказ, который идет из Вашингтона. Они ставят перед собой задачи переформатирования мироустройства. Потому что тот план, который осуществлялся после Холодной войны по построению монополярного мира, оказался тупиковым. Сегодня ситуация требует многополярного мира. Американские генералы даже говорят о трехполюсной войне.

Процесс переформатирования сложен. Он вызывает деструктивные процессы, и тут надо быть мобилизованным и собранным, чтобы не допустить ошибки. Это требование должно быть весьма актуальным для каждого полюса мира (США, Россия, Китай), а также для Евросоюза и НАТО, которые за счет нагнетания обстановки пытаются добиться преимущества, не понимая, что это приведет к проигрышу всех.