Утверждения президента Украины Владимира Зеленского о «межгосударственной войне» с Россией в совокупности с усилением военной компоненты страны - опасная комбинация. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Сергей Станкевич

В мирное время усиление национальных вооружённых сил — дело нормальное. Но в условиях риторики Киева о «межгосударственной войне» украинское руководство обязано ставить себя на место «противника», подчеркнул эксперт. Василий Волга рассказал, в какое «царство Божье» стремится Украина © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Как Россия среагирует на твоё усиление? На новые виды вооружений? На твоё строительство военных баз с участием и присутствием иностранных военных? На твои публично оглашаемые планы сокрушить соседа? Предполагать, что сосед будет пассивно наблюдать, как ты вооружаешься, тренируешься и готовишься его сокрушить, невероятно наивно», — сказал Станкевич.

Всерьёз призывать соседа смириться с предстоящим поражением — это похоже на умственный недуг, заключил эксперт.

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