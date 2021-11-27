Чувство значимости слова первого лица у президента Украины Владимира Зеленского отсутствует. Обвинения Рината Ахметова в "финансировании госпереворота" полностью безосновательны, и Зеленский даже не потрудится подвести доказательную базу под свои высказывания. Это в интервью Украина.ру прокомментировал киевский писатель Игорь Лесев

Зеленский «чешет» что угодно, и даже не задумывается, возможно ли в принципе то, о чем он говорит. Он может рассказать о строительстве «нового города на Черном море», или о «плане трансформации Украины на 277 миллиардов долларов», хотя никакого плана даже в написанном виде не существует, рассказал эксперт. «Тут у меня очень простая стратегия»: Зеленский объяснил, почему не будет распускать Верховную Раду © скриншот видео Офіс Президента України

«И вот теперь обвинение Ахметова в «госперевороте». Дата 1 или 2 декабря. Это уже почти завтра. Он говорит о каких-то разговорах «людей Ахметова» с «русскими». Что это? О чем это? Такое даже глупые собутыльники не будут нести друг с другом, ну потому что даже для глупых людей слишком дурацкая тема», — сказал Лесев.

Никакой доказательной базы у обвинений в адрес Ахметова нет и быть не может, заключил Лесев.

Полностью интервью можно прочитать здесь.