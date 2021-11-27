Зеленский «чешет» что угодно, и даже не задумывается, возможно ли в принципе то, о чем он говорит. Он может рассказать о строительстве «нового города на Черном море», или о «плане трансформации Украины на 277 миллиардов долларов», хотя никакого плана даже в написанном виде не существует, рассказал эксперт.
«И вот теперь обвинение Ахметова в «госперевороте». Дата 1 или 2 декабря. Это уже почти завтра. Он говорит о каких-то разговорах «людей Ахметова» с «русскими». Что это? О чем это? Такое даже глупые собутыльники не будут нести друг с другом, ну потому что даже для глупых людей слишком дурацкая тема», — сказал Лесев.
Никакой доказательной базы у обвинений в адрес Ахметова нет и быть не может, заключил Лесев.
Полностью интервью можно прочитать здесь.