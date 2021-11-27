История с "заговором Ахметова", которую поведал Зеленский, будет забыта точно так же, как и все подобные. И именно так будут воспринимать Зеленского дальше: пустозвоном, вруном, параноиком, считает киевский писатель Игорь Лесев

Об этом он рассказал изданию Украина.Ру

В пятницу, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве пресс-марафон, в течение которого отвечал на вопросы журналистов.

- Игорь, как и чем отличается нынешний пресс-марафон Зеленского от его же пресс-марафона 2019 года?

— Ну тут нужно понимать, что тогда и сейчас — это два разных Зеленских. В 19-м это был искренний паренек, который пусть и не владеет цифрами, и не всегда знает ответы на сложные вопросы, но у него был образ — пацан из народа. И весь 19ый год он его отлично эксплуатировал. К тому же, тогда у него был неубиваемый козырь в виде фона Порошенко. Поэтому Зеленскому тогда было легко, он просто себе «базарил» на дружеской вечеринке под кофеек и пиццу, и к нему даже при всем желании невозможно было придраться, высказать какие-то претензии или в чем-то существенном обличить.

И вот два с половиной года спустя организаторы попытались обыграть тот же самый «неформальный стиль в кабаке», но это уже выглядело откровенно нелепо. За тобой уже огромный коррупционный шлейф. Ты запалился с офшорами, с командой из ворья и откровенных наркоманов, кучей дебильных прожектов, с которых смеется вся страна. Ты не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, и в целом, страна находится в гораздо худшем состоянии, чем была на момент твоего появления в президентском кресле. А ты опять попытался по-панибратски «почесать на досуге», а в итоге выставил себя дураком на всю страну. Зеленского откровенно не уважают даже согласованные Офисом журналисты, вступая с президентом страны в перепалку, а в некоторых случаях просто переходя на личности. И это все убого выставляет именно Зеленского.

К тому же, человек откровенно не подготовлен. Он не владеет цифрами, не оперирует фактами, не подает публике какой-то эксклюзив. Он просто не интересен, часто алогичен и даже абсурден. Поразительно, но через два с половиной года он стал восприниматься гораздо слабее как спикер. Тогда от него ничего не ждали, и он приятно удивлял. Теперь от него ждут хотя бы какой-то базовый минимум, а он только разочаровывает.

- Что думаете о заявлении Зеленского о том, что Ахметов готовит 1 декабря госпереворот, в который будет вложен 1 млдр долларов для этого?

— Вот чем Зеленский отличается от Путина, это при том, что Зеленский все время копирует стиль управления Путина? У вас Путин не гонит откровенную пургу, после которой его перестанут уважать даже его сторонники. Вспомни, когда сажали Ходорковского. Ну можно же было обвинить его «агентом иностранной разведки» и не париться с доказательствами в судах. То же самое, и даже гораздо проще было сделать недавно с Навальным. Обвини, что он «агент ЦРУ», и не парься. Госпереворот за $1 млрд: Зеленский рассказал о компромате на Ахметова © скриншот видео Офіс Президента України

Но он парится, потому что первое лицо страны не может ляпать в эфир что угодно. Это цена твоей репутации, доверия к тебе, и как итог — в целом, возможности продолжать быть у власти, чувствуя внутренний тыл поддержки. Это не у каждого политика есть. Это было у Назарбаева, но нет у того же Лукашенко, и как результат — он не без труда сохранил власть по итогу 20 года.

А у Зеленского чувство значимости слова первого лица нет вообще. Он чешет что угодно, вернее, что ему напишут, и даже не задумывается, возможно ли такое в принципе. Он может рассказать о строительстве «нового города на Черном море», или о «плане трансформации Украины на 277 миллиардов долларов», хотя никакого плана даже в написанном виде не существует. Он закрыл телеканалы Медведчука под предлогом «финансирование терроризма», и за год так и не было предоставлено никаких доказательств этого.

И вот теперь обвинение Ахметова в «госперевороте». Дата 1 или 2 декабря. Это уже почти завтра. Он говорит о каких-то разговорах «людей Ахметова» с «русскими». Что это? О чем это? Такое даже глупые собутыльники не будут нести друг с другом, ну потому что даже для глупых людей слишком дурацкая тема. Я даже не говорю сейчас о доказательной базе, которую — даже не сомневаюсь — ни завтра, ни когда-либо еще даже не покажут. История будет забыта точно так же, как и все подобные остальные. И именно так будут воспринимать Зеленского дальше. Пустозвоном. Вруном. Параноиком.

- Прокомментируйте перепалку Зеленского с Шустером?

— Зеленский сам же в ней и обгадился, это с учетом всего бэкграунда самого Шустера. Зеленский же начал его колоть, что Шустер богатый журналист, а есть де у нас и бедные, и что Шустер нерезидент Украины. И это когда у самого Зеленского — уже действующего президента страны — выявлены офшоры и подтвержден уход от уплаты налогов. Зеленский сам задал тон неуважительного общения с журналистами, и по итогу получил полностью дискредитировавшую его картинку.

— Что вы думаете по поводу комментария Зеленского по "вагнеровцам", которую он изложил во время дебатов с журналистом Бутусовым?

— Смотрите, тема «вагнеровцев» — это узкопорохоботское направление, где есть «зрада», «агенты Кремля» и прочий набор ингредиентов. Если бы Зеленскому хватило ума за эти 2,5 года держать хотя бы видимый баланс в стране между Востоком и Западом, не кошмарить еще больше русский язык, не травить те же каналы Медведчука и хотя бы имитировать Минский процесс — эта тема просто бы не смогла прилипнуть к Зеленскому. «Ахметов найдет, чем ответить». Михаил Погребинский о том, когда Зеленский уйдет с поста президента Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Но он окружил себя особо умными специалистами, которые стали лепить из Зеленского бандеровца, а сам он двумя ногами уже влез на электоральное поле Порошенко. И теперь его этими «вагнеровцами» бьют наотмашь, и вполне возможно, по итогу ими и добьют.

Ну а «дебатов» с Бутусовым никаких там не было. Это был срач двух пацанов на районе, и если Бутусов — это всего лишь ультранационалистический журналист в своей очень немаленькой аудитории, то Зеленский еще раз опозорил себя и весь институт президентства.