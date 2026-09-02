https://ukraina.ru/20260902/rossiya-bolshe-ne-strategicheskiy-partnr-i-putin-nas-pobedil-pashinyan-pytaetsya-usidet-na-dvukh-stulyakh-1082972289.html

"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": Пашинян пытается усидеть на двух стульях

"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": Пашинян пытается усидеть на двух стульях - 02.09.2026 Украина.ру

"Россия больше не стратегический партнёр" и "Путин нас победил": Пашинян пытается усидеть на двух стульях

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем 31 августа — 1 сентября, состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Глава нашей страны призвал Пашиняна провести референдум о том, в каком экономическом союзе будет находиться Армения — в ЕС или в ЕАЭС.

2026-09-02T18:57

2026-09-02T18:57

2026-09-02T18:57

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На это Пашинян ответил, что референдум проводить не надо, Армения ещё ничего не выбрала, но и из ЕАЭС уходить не хочет.Никол Воваевич также заявил, что Армению невозможно исключить из ЕАЭС. В Армении, сказал Пашинян, тщательно изучили все документы.— Там нет ничего такого, такого регулирования, что можно члена государства отстранить от организации. Мы на данный момент не проинформировали наших партнёров, что мы собираемся выйти из ЕАЭС.Владимир Путин ответил премьеру Армении.— Вы сказали, что вы не заявляли о выходе (из ЕАЭС). Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей. Потому что пребывание там и там несовместимо.Армении стоит определиться в вопросе вступления в Европейский союз, добавил глава государства.Дальнейшие переговоры прошли в закрытом режиме. Но можно легко догадаться, что Никол Пашинян продолжил упорно настаивать на своём: референдум «не созрел», а из ЕАЭС уходить не хотим.«Не будем больше выпрашивать права на существование»Нужно сказать, в Армении Пашинян высказывался далеко не столь дружелюбно. Заявлял, например, что вступление в ЕС принесёт армянскому народу долгожданную свободу. Которой сейчас, оказывается, нет.«Мы не будем больше выпрашивать права на существование!» — заявлял совсем недавно Пашинян.Когда один из журналистов задал вопрос, не нужно ли вместо ЕАЭС создать «Армянский союз», Пашинян одобрил: «Да. Это хорошая идея».27 августа Пашинян заявил, что Россия больше не является стратегическим партнером России. Формулировку даже не включили в программу развития республики на 2026-2031 годы, ограничились просто «партнерскими отношениями».Но в Бишкеке Пашинян говорил уже не про новый «Армянский союз», а совсем наоборот: «Ереван заинтересован в развитии отношений с Москвой», «Евроинтеграция Армении — это не процесс против России», «вопрос о выборе между ЕАЭС и ЕС ещё не созрел»…Зачем же тогда парламент принял соответствующий закон?Ереван в Европе!В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале вступления Армении в Евросоюз. И движение началось! Но происходило оно только на словах и в воображении руководства республики.В точности так же, как на Украине в 2014 году, во время Евромайдана.Там искренне верили, что «будут пенсии по три тысячи евро». Кричали:«Коломыя — цэ Европа!»И премьер Армении Пашинян так же точно утверждает сейчас, что «Ереван — это Европа». Надо лишь чуть-чуть потерпеть, вот-вот Армения вступит в ЕС — и заживём!Правда, есть как минимум два досадных обстоятельства.Во-первых, в ЕС Армению примут лет через 20 (если к этому времени сам ЕС еще продолжит существовать).Во-вторых, в процессе «движения в ЕС» там никто не собирается покупать ничего из того, что производит Ереван.Помидоры, розы и коньякНи розы, ни помидоры, ни коньяк из Армении в Европе никто не ждёт.В этом году, из-за принятых Россией карантинных мер, продукция Армении была перенаправлена в страны ЕС. Но выяснилось, что клубнику, например, можно доставить только самолётами. Это, конечно же, сделало товар нерентабельным.То же самое — с помидорами, огурцами, цветами.Армения продала овощей, фруктов и цветов за май и июнь в ЕС на 360 тысяч евро — в 80 раз меньше, чем объёмы торговли с Россией. Только цветов Россия купила в Армении в 2025 году на 40 миллионов долларов.Как экономически собирается дальше выживать Армения? Наверное, надеются, что их будет содержать Евросоюз?Но главное — в ЕС Армению никто не ждёт. Как и Украину.«Ближе к ЕС, чем когда-либо!»Армению охотно кормят обещаниями: «вы ближе к ЕС, чем когда-либо!», ласково хвалит подопечных глава евродипломатии Урсула фон дер Ляйен. Но на деле путь в ЕС растягивается на десятилетия.Турция стоит в очереди «на вступление в ЕС» 27 лет. 16 лет мается Черногория, 14 лет — Сербия, 10 лет — Албания.Президент Северной Македонии жаловался: «Мы поменяли Конституцию, флаг, мы изменили даже название своей страны!..» Но Северную Македонию так и не приняли в ЕС. Уже 21 год стоит Северная Македония в очереди.И тут вдруг Пашинян с Зеленским пролезут в ЕС?Возможно, для них придумают какое-нибудь «ассоциированное членство» без права голоса и субсидии и деньги ЕС, не более того. Но и это сомнительно. В ЕС есть страны, которые очевидно будут против вступления и Армении, и Украины.Референдум и ПашинянАрмения даже ещё не подала официальную заявку на вступление в ЕС.Во-первых, это не так просто. Нужно менять законодательство, приводить в соответствие массу нормативных актов.Во-вторых, официальные представители России и ЕАЭС неоднократно заявляли, что Армения должна провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС до декабря этого года. Но Пашинян не хочет его проводить! И даже говорит: «Может, мы примем решение ни в пользу ЕС, ни в пользу ЕАЭС». А какое, интересно?Понятно, что хитрый Пашинян пытается усидеть сразу на двух стульях: и сохранить торговые, экономические отношения с Россией и ЕАЭС, и нырнуть под крыло ЕС. Последнее выгодно и бюрократам Евросоюза, и лично руководителям Армении.«Путин опять нас победил»В конце прошлой неделе референдум о вступлении в ЕС провела Исландия: против евроинтеграции выступили 52,5 процента участвовавших в референдуме. Референдум касался только вопроса возобновления переговоров с Брюсселем: «да» или «нет». Жители Исландии ответили «нет», переговоров не будет.А если бы они начались, следом, уже по будущим условиям членства в ЕС, в Исландии провели бы второй референдум. Два референдума — как минимум. Пашинян же не хочет проводить ни одного."Путин вновь нас победил", — грустно написал по поводу итогов референдума в Исландии глава организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Ферлингер.Причём здесь президент России, не совсем понятно. Но такова логика европейцев. Всё, что происходит вопреки их политическим фантазиям, они объясняют «влиянием России и лично президента Путина».«Исландцы не захотели. Посмотрим, какая разница между исландцами и армянами», — прокомментировал референдум пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.И добавил: «Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. Решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. Мы как раз и предлагаем им это сделать — провести референдум».Видимо, несмотря на желание продолжать сидеть на двух стульях, премьеру Армении всё-таки придется узнать мнение граждан своей страны.

https://ukraina.ru/20260706/novoe-sng-pashinyana-i-perspektivy-armenii-1081068171.html

https://ukraina.ru/20260605/aleksandr-ananev-esli-pashinyan-pobedit-na-vyborakh-armeniya-riskuet-stat-vtorym-frontom-es-protiv-1079837329.html

https://ukraina.ru/20260831/evrosoyuz-ne-nuzhen-islandiya-prepodala-urok-ukraine-1082923897.html

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эксклюзив, армения, россия, исландия, никол пашинян, владимир путин, урсула фон дер ляйен, ес, еаэс, шос