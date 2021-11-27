Ранее сообщалось, что Великобритания планирует предоставить Украине кредит размером в 1,7 миллиарда фунтов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительству инфраструктуры военно-морского флота. Жилин сомневается, что это приведет к реальному улучшению боеспособности ВМСУ.
«Что касается противостояния на море, то Украине очень далеко до тех кондиций, которые могли бы составлять конкуренцию российскому флоту. Для того, чтобы содержать в кондиционном состоянии флот, нужны большие деньги, средства, разработки, наука, инженеры, вузы и профтехучилища. Ничего этого у Украины нет», — сказал Жилин.
Идет постоянная имитация, ложь, попытка выдать желаемое за действительное. Да, они поднатаскали в Донбассе пехоту, провели учения. Но на долгосрочную войну с кем-либо у Украины нет ресурсов, заключил эксперт.
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