Никто до сих пор не знает истинных причин гибели подлодки "Курск", подчеркнул эксперт. По мнению Стешина, высказывание адмирала Попова было продумано и согласовано с высшими эшелонами власти.
«У меня была возможность близко пообщаться с одним из командиров атомного «стратега», который принимал участие в спасении «Курска» и расследовании трагедии, а сейчас занимает очень высокий пост. Он сказал, что все мне расскажет через 50 лет. Все засекречено. Адмирал Попов выдал часть информации с заявкой на будущее, не озвучив название и государственную принадлежность лодки, с которой столкнулся «Курск». Это такой толстый намек», — сказал Стешин.
Идет серьезная борьба за российские интересы и за российские зоны влияния, поэтому был выдан такой серьезный аргумент, о котором молчали 20 лет, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.