Ранее бывший командующий Северным флотом адмирал Попов заявил, что атомоход «Курск» погиб после столкновения с подлодкой НАТО. Военный корреспондент Дмитрий Стешин считает, что таким образом Россия напоминает о кровавом долге, который имеет перед ней Запад. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Никто до сих пор не знает истинных причин гибели подлодки "Курск", подчеркнул эксперт. По мнению Стешина, высказывание адмирала Попова было продумано и согласовано с высшими эшелонами власти. Война в Европе. Ищенко объяснил, почему следующий год будет для России решающим

«У меня была возможность близко пообщаться с одним из командиров атомного «стратега», который принимал участие в спасении «Курска» и расследовании трагедии, а сейчас занимает очень высокий пост. Он сказал, что все мне расскажет через 50 лет. Все засекречено. Адмирал Попов выдал часть информации с заявкой на будущее, не озвучив название и государственную принадлежность лодки, с которой столкнулся «Курск». Это такой толстый намек», — сказал Стешин.

Идет серьезная борьба за российские интересы и за российские зоны влияния, поэтому был выдан такой серьезный аргумент, о котором молчали 20 лет, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.