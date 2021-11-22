Решение вопроса Донбасса и Украины в целом произойдет после того, как ДНР/ЛНР фактически интегрируются в экономическую систему России. Тогда уже можно будет разбираться с армией Украины, считает военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин Украина.ру

Украина впервые применила американские ракетные комплексы Javelin в Донбассе. Об этом 21 ноября заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии автору статьи Military Times. По его словам, вооружения наряду с турецкими беспилотниками Bayraktar будут использованы против войск, ориентированных на Россию. Они призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором.

- Дмитрий, не пора ли России как минимум собирать Нормандский саммит, учитывая, что до Джавелинов Украина применяла Байрактары, и речь идет о нарушении Минских соглашений?

— Противотанковый комплекс Джавелин как раз не запрещен Минскими соглашениями. Ручные и станковые противотанковые гранатометы применяются с обеих сторон фронта, и они мало чем отличаются по характеристикам от Джавелинов.

Как на это реагировать России? У меня вообще большие сомнения в том, что кто-то применял там Джавелины. Потому что курс обучения работы с Джавелинами занимает около десяти недель. Сколько стоит сам комплекс неизвестно, но одна ракета стоит порядка 170 тысяч долларов. США в 2020 году позволили себе купить не более 600 таких ракет. А сколько стоит само пусковое устройство с контейнером, прицелом и системой наведения — не знаю. Где-то под миллион. Официальных данных нет, но это очень много.

Единственная фотография с Джавелинами на Украине — это когда кто-то из натовцев на полигоне подо Львовом показывал, как стреляли из учебного образца, а Порошенко позировал с контейнером и пусковым устройством, в котором были выпилены дырки. Но этот учебный образец можно встретить в любом музее.

Применяли они их или нет — вопрос открытый. Как и с Байрактарами. «Не надо мудрить». Военкор Сладков рассказал, как можно защитить Донбасс от Байрактаров © пресс-служба СНБО

- Станут ли Джавелины и Байрактары «значительным психологическим сдерживающим фактором», о котором говорит Украина?

— Все это напоминает одну страну в 1944-1945 году, которая свято верила в Вундерваффе. Якобы после применения этого чудо-оружия «монголо-татарские орды» покатятся на Восток. Но если немцы в Третьем Рейхе действительно изготавливали интересные устройства в конце войны, удивляя и СССР, и союзников, то Украина всего лишь пытается выпрашивать эти разработки, но их ей не дают. Если бы ей их действительно дали, то украинские телеканалы с утра до ночи показывали бы нам Джавелины на фронте.

- В СМИ и из уст политиков постоянно звучат заявления о том, что Россия «нападет» на Украину не то в конце 2021 года, не то в начале 2022 года. Украину таким образом к чему-то готовят или отвлекают внимание от чего-то?

— Я думаю, это отвлечение от внутренних проблем Украины. Отопительный сезон уже начался, а топливо для этого сезона уже закончилось. Они работали на это все последние лет 20, окончательно испортив отношения с Россией и потеряв свои залежи энергоносителей и ТЭЦ на Донбассе. И потом, как показывает практика, что когда во всех газетах пишут, что вот-вот Россия нападет, это значит, что никакого нападения в ближайшее время не будет и не предвидится.

- Источник в Генштабе ВС России раскрыл план Киева по захвату Донбасса. По его данным, нависла угроза стремительного наступления по сценарию, который в прошлом году реализовал Азербайджан в Нагорном Карабахе. Атаку предположительно планируют в конце декабря — начале января. Насколько этот план адекватен с военной точки зрения?

— Очень тяжело штурмовать линию обороны, которая выстраивалась в Донбассе все последние семь лет. Я бывал в Приазовье и знаю, что там настолько все перекопано, что можно сутками не подниматься на поверхность. Плюс, не будем скрывать, что на приграничных полигонах в полной боевой готовности стоят наши войска. Каким бы ни был массовый удар Украины, продержаться до подхода самолетов ополчение сможет. Они все-таки защищают свою землю. США поставят Украине бронебойные системы «Джавелин» © commons.wikimedia.org/пресс-служба президента Украины

- Я слышал много вариантов решения вопроса с Байрактарами, начиная от создания в Ростовской области бесполетной зоны и заканчивая тем, что нужно помочь ополченцам купить эти же беспилотники. С вашей точки зрения, как он решится?

— Байрактар — это тоже мифическое Вундерваффе с маркетинговым душком. Туркам же выгодно продавать эти беспилотники по всему миру. Но решение проблемы Украины и Донбасса лежит в совершенно другой плоскости.

Ранее был подписан указ о признании всех сертификатов Донбасса и снятии таможенных пошлин, что очень мучало промышленников ДНР/ЛНР. Это курс на окончательную интеграцию региона в состав России. Когда эта интеграция завершится — будут разбираться с ВСУ.

Но это дело не ближайших месяцев. Хотя тот же Донбасс в 2020 году смог поставить в Россию на 50 млрд. рублей продукции черной металлургии. Там есть очень серьезный промышленный потенциал. Именно так будут решать проблему Донбасса, приведя его в порядок и вылечив экономику, которая из-за войны серьезно страдает.

- Бывший командующий Северным флотом адмирал Попов заявил, что атомоход «Курск» погиб после столкновения с подлодкой НАТО. Если будут твердые доказательства, что это правда, будет ли эта информация иметь серьезные последствия во внешней политике?

— Адмирал Попов не просто так это заявил. Это было продуманное и согласованное решение. Это напоминание Западу, что у Запада есть перед Россией большой кровавый должок. Потому что никто до сих пор не знает подлинных причин гибели «Курска».

У меня была возможность близко пообщаться с одним из командиров атомного «стратега», который принимал участие в спасении «Курска» и расследовании трагедии, а сейчас занимает очень высокий пост. Он сказал, что все мне расскажет через 50 лет. Все засекречено.

Адмирал Попов выдал часть информации с заявкой на будущее, не озвучив название и государственную принадлежность лодки, с которой столкнулся «Курс». Это такой толстый намек. Где-то идет серьезная борьба за российские интересы и за российские зоны влияния, поэтому был выдан такой серьезный аргумент, о котором молчали 20 лет.

- Я где-то наткнулся на мнение, что Россия готова к глобальной войне, но не готова к войнам локальным. Как вы это прокомментируете?

— Россия может победить во всех войнах, но она часто проигрывает мир. Это парадоксально, но это так.