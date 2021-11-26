Если мигранты начнут массовый прорыв белорусско-польской границы, то нельзя гарантировать, что не будет насильственных действий со стороны Польши. Может быть, армию туда даже позовут. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар: кто он © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что белорусская сторона тоже подгоняла беженцев к этим границам, поэтому они — тоже часть этого конфликта, и это видно, поэтому ситуация может в любой момент выйти из-под контроля.

«Все больше и больше здесь серьезных историков, аналитиков говорят, что мы в Европе живем уже в ситуации, которая очень напоминает Первую мировую войну, ее начало. Тогда никто войны не хотел, и считал, что война — это безумие, что она приведет к колоссальным жертвам, потому что все были до зубов вооружены — и немцы, и Россия, и Франция, и Англия», — указал Рар.

Отвечая на вопрос, приведет ли гипотетическая перестрелка между Польшей и Белоруссией к конфликту между НАТО и Россией, собеседник издания сказал, что обстановку нужно оценивать прагматично и не подливать масла в огонь, особенно, когда анализируешь ситуацию.

Полностью интервью можно прочитать здесь.