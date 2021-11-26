Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, сейчас он усугубился. не совсем понятен статус этих людей. Президент Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.
Эксперт отметил, что белорусская сторона тоже подгоняла беженцев к этим границам, поэтому они — тоже часть этого конфликта, и это видно, поэтому ситуация может в любой момент выйти из-под контроля.
«Все больше и больше здесь серьезных историков, аналитиков говорят, что мы в Европе живем уже в ситуации, которая очень напоминает Первую мировую войну, ее начало. Тогда никто войны не хотел, и считал, что война — это безумие, что она приведет к колоссальным жертвам, потому что все были до зубов вооружены — и немцы, и Россия, и Франция, и Англия», — указал Рар.
Отвечая на вопрос, приведет ли гипотетическая перестрелка между Польшей и Белоруссией к конфликту между НАТО и Россией, собеседник издания сказал, что обстановку нужно оценивать прагматично и не подливать масла в огонь, особенно, когда анализируешь ситуацию.
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