Министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ ноту протеста из-за гуманитарного конвоя, направленного Россией в Донбасс. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила пресс-служба украинского ведомства

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев"… В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.

Андрей Суздальцев: Без гуманитарной поддержки России в Донбассе случилась бы катастрофа © Владимир Трефилов

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о помощи Донбассу, который снимает ограничения на экспорт товаров ДНР и ЛНР в РФ, допускает их к участию в государственных закупках и признает их сертификаты, выданные в республиках.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал такое решение, заявив, что ждет осуждения указа со стороны немецких и французских коллег.