«МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев"… В этой связи МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины.
Как уточнили в ведомстве, конвой прибыл на территорию, неподконтрольную Украине, 25 ноября через пограничные пункты «Донецк» и «Матвеев Курган».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о помощи Донбассу, который снимает ограничения на экспорт товаров ДНР и ЛНР в РФ, допускает их к участию в государственных закупках и признает их сертификаты, выданные в республиках.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал такое решение, заявив, что ждет осуждения указа со стороны немецких и французских коллег.