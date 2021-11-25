По данным соцопроса, 64,5% украинских граждан не готовы отдавать свой голос на выборах за ту или иную партию или кандидата за деньги. Еще 25% избирателей не видят в этом ничего предосудительного и готовы на такой шаг. При этом большинство из них хотят совместить свою политическую позицию с финансовой выгодой, то есть проголосовать за своего фаворита и получить от него еще за это денежное вознаграждение.
Кроме того, 18% участников исследования заявили, что их решение брать или нет деньги за свой голос будет зависеть от конкретных обстоятельств, еще 13% также готовы рассмотреть такое предложение, если за этим не последует для них негативных последствий. Также более 8% могут пойти на такой шаг, если об этом попросит кто-то из их близких, а чуть более 6% избирателей заявили, что все будет зависеть от предложенной им денежной суммы.
Из тех, кто потенциально готов получить деньги за «правильное» голосование, большинство (12%) не против это сделать за сумму менее, чем в 500 гривен (1,3 тыс. рублей). Остальные могут это сделать за 500-1 тыс. гривен. Меньше 1,5% оценивают свой голос в 2-5 тыс. гривен. Еще 3,5% считают, что такая сумма должна составлять более 5 тыс. гривен.
Авторы исследования утверждают, что на западе Украины «продажных» избирателей меньше, чем на востоке (70% против 60% соответственно).
Также отмечается, что чем выше возраст избирателя, то тем меньше он хочет голосовать за деньги. Так, только половина опрошенных в возрасте до 30 лет не продаст свой голос ни при каких основаниях.
Исследование было проведено по заказу гражданской сети ОПОРА с 22 октября по 12 ноября этого года.