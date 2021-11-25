Большинство украинских избирателей не готовы голосовать за деньги. Однако есть немалая доля тех, кто готов это сделать за финансовое вознаграждение. О каких суммах в этом случае идет речь можно узнать из совместного исследования Фонда «Демократические инициативы» и Киевского международного института социологии, пишет 25 ноября Интерфакс-Украина

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Кроме того, 18% участников исследования заявили, что их решение брать или нет деньги за свой голос будет зависеть от конкретных обстоятельств, еще 13% также готовы рассмотреть такое предложение, если за этим не последует для них негативных последствий. Также более 8% могут пойти на такой шаг, если об этом попросит кто-то из их близких, а чуть более 6% избирателей заявили, что все будет зависеть от предложенной им денежной суммы.

Из тех, кто потенциально готов получить деньги за «правильное» голосование, большинство (12%) не против это сделать за сумму менее, чем в 500 гривен (1,3 тыс. рублей). Остальные могут это сделать за 500-1 тыс. гривен. Меньше 1,5% оценивают свой голос в 2-5 тыс. гривен. Еще 3,5% считают, что такая сумма должна составлять более 5 тыс. гривен.

Авторы исследования утверждают, что на западе Украины «продажных» избирателей меньше, чем на востоке (70% против 60% соответственно).

Также отмечается, что чем выше возраст избирателя, то тем меньше он хочет голосовать за деньги. Так, только половина опрошенных в возрасте до 30 лет не продаст свой голос ни при каких основаниях.

Исследование было проведено по заказу гражданской сети ОПОРА с 22 октября по 12 ноября этого года.