Украина стоит на пороге общенациональной катастрофы: власть ставит над страной какой-то дьявольский эксперимент. Об этом 25 ноября в эфире «Украина 24» заявил народный депутат, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович

Рабинович призвал украинцев снять «проклятие президентства» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Он назвал меморандум, подписанный с Международным валютным фондом (МВФ), документом об окончательном «закабалении» украинцев, которых «просто взяли и сдали в ломбард». По его словам, теперь МВФ будет назначать руководство в прокуратуре, наблюдательных советах, банках.

Рабинович также раскритиковал поднятие тарифов и недавнее заявление европейского комиссара о том, что между властью Украины и ЕС достигнута договоренность о выделении Украине 1,2 млрд долларов.

«Взамен этого мы, Украина, откроем свою границу и заселим страну мигрантами из Сирии и Афганистана. Это что вообще такое?! <…> Людям жить не за что, а они еще иммигрантов сюда завозят, строят лагеря для беженцев и пособия раздают такие, что любой украинский инженер обзавидуется», — возмутился оппозиционер.

В связи с этим политик сообщил, что на очередном заседании Согласительного совета глав фракций он будет обращаться ко всем руководителям фракций с призывом требовать от власти выступить с докладом и рассказать, «что она там придумала, за что продала страну, а также требовать поставить под контроль Верховной Рады все, о чем и с кем власть договаривается».

Он подчеркнул, что все, происходящее сегодня на Украине, — «это просто дьявольский эксперимент», заверил, что страну уничтожают некомпетентные люди, и народ не должен молчать, он должен объединиться и спасти ее.