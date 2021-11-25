Скорее всего, закон об особом статусе для Донбасса снова продлят, но для региона это ничего не изменит, сказал украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии Baltnews 25 ноября

«До сих пор его постоянно продлевали, благодаря тому, что его не выполняют. За него голосовали для того, чтобы Киев не обвинили в невыполнении Минских соглашений. Скорее всего, его продлят и в этом году», — сказал Погребинский.

«Тарас, работай дальше»: Погребинский высмеял украинского «шпрехенфюрера» © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия особого статуса Донецкой и Луганской областей. Он может быть вынесен на голосование в период с 30 ноября по 3 декабря текущего года.

Закон об особом статусе предусматривает амнистию для участников вооруженного конфликта, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку для восстановления промышленности и инфраструктуры.

При этом закон существует только на бумаге, его положения ни разу не применялись в действительности.