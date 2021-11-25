«До сих пор его постоянно продлевали, благодаря тому, что его не выполняют. За него голосовали для того, чтобы Киев не обвинили в невыполнении Минских соглашений. Скорее всего, его продлят и в этом году», — сказал Погребинский.
Политолог подчеркнул, что если действие закона будет пролонгировано, то это не изменит положение дел в Донбассе.
На днях в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о продлении действия особого статуса Донецкой и Луганской областей. Он может быть вынесен на голосование в период с 30 ноября по 3 декабря текущего года.
Закон об особом статусе предусматривает амнистию для участников вооруженного конфликта, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку для восстановления промышленности и инфраструктуры.
При этом закон существует только на бумаге, его положения ни разу не применялись в действительности.
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