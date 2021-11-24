Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский решил ликвидировать Административный суд Киева (ОАСК) после того, как тот запретил АМКУ штрафовать АЗС Коломойского.
«Сегодня у нас есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского в частности. Апелляционный суд оставил это решение ОАСК в силе. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд грн в бюджет», — сообщила Загребельская.
Розничная сеть группы «Приват», совладельцем которой является Коломойский, включает в себя 1 540 заправочных станций.
Крупнейшая на Украине сеть работает под одиннадцатью различными брендами и в ряде регионов занимает более 40% рынка.