Одному из богатейших украинских предпринимателей Игорю Коломойскому разрешили не выплачивать штраф в 4,7 млрд грн, который был начислен антимонопольным комитетом страны (АМКУ) за завышенные цены на бензин на заправках, принадлежащих бизнесмену. Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Агия Загребельская

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский решил ликвидировать Административный суд Киева (ОАСК) после того, как тот запретил АМКУ штрафовать АЗС Коломойского.

«Сегодня у нас есть повод поздравить олигархов вообще и Коломойского в частности. Апелляционный суд оставил это решение ОАСК в силе. Коломойскому не нужно платить 4,7 млрд грн в бюджет», — сообщила Загребельская.

«Вписать Зеленского». На чем опять заработают Коломойский и Ахметов © Wikipedia/Andrey Kurmelyov / Facebook/Укрзалізниця

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