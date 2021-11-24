Должности в Кабмине заняли представители Социал-демократической партии Германии, партии «Зеленых» и Свободной демократической партии.
«Северный поток — 2» не упоминается в коалиционном соглашении, однако отмечается «незаменимость газа в переходный период».
«На переходный период природный газ является незаменимым», — говорится в документе.
В соответствии с нынешним законодательством, коалиционное правительство Германии намерено достичь климатического нейтралитета к 2045 году и совершить постепенный переход на водородное топливо. Его предполагается использовать на модернизированных газовых электростанциях.
В документе также отмечается, что новое правительство ФРГ готово к конструктивному диалогу с Россией. Также в соглашении говорится, что Германия уважает интересы партнеров в Центральной и Восточной Европе и, принимая во внимание различное восприятие угроз, сосредоточится на «общей и последовательной политике ЕС в отношении России».
Ранее немецкая партия «зеленых», ранее выступавшая против газопровода «Северный поток-2», назвала новые санкции США против него неприемлемыми. В партии заявили, что строительство СП-2 «было ошибкой правительства», но США к этому вопросу не имеют никакого отношения.