В коалиционном соглашении партий, создавших коалицию в новом правительстве Германии, не упоминается вопрос газопровода «Северный поток - 2». Текст соглашения 24 ноября опубликовало издание Business Insider

Критиковавшая «Северный поток-2» немецкая партия осудила санкции США против газопровода © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Северный поток — 2» не упоминается в коалиционном соглашении, однако отмечается «незаменимость газа в переходный период».

«На переходный период природный газ является незаменимым», — говорится в документе.

В соответствии с нынешним законодательством, коалиционное правительство Германии намерено достичь климатического нейтралитета к 2045 году и совершить постепенный переход на водородное топливо. Его предполагается использовать на модернизированных газовых электростанциях.

В документе также отмечается, что новое правительство ФРГ готово к конструктивному диалогу с Россией. Также в соглашении говорится, что Германия уважает интересы партнеров в Центральной и Восточной Европе и, принимая во внимание различное восприятие угроз, сосредоточится на «общей и последовательной политике ЕС в отношении России».

Ранее немецкая партия «зеленых», ранее выступавшая против газопровода «Северный поток-2», назвала новые санкции США против него неприемлемыми. В партии заявили, что строительство СП-2 «было ошибкой правительства», но США к этому вопросу не имеют никакого отношения.

