В СМИ неоднократно появлялась информация о начале выхода в эфир нового сезона сериала «Сваты». Сначала говорилось о старте 1 ноября, потом демонстрация серий перенеслась на 22 ноября, но и в этот день серии не вышли. Все волнения поклонников вечером 22 ноября развеял режиссер картины Андрей Яковлев

«Во всех пабликах о "Сватах" задаются вопросом о выходе 7-го сезона сериала "Сваты". К сожалению, выход 7-го сезона переносится на декабрь. Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет. Поэтому "точная" дата по началу не разглашалась, так как могут выйти небольшие накладки и т.д.», — сообщил режиссер.

«Класс! Прекрасный будет подарок к Новому году!», «Спасибо за точную информацию», «Они точно будут в декабре, не будут больше переносить? Я уже плачу!! Не переносите их опять, пожалуйста!!» — отреагировали фанаты «Сватов».

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«Зрители оценят 7-й сезон очень хорошо, 100%. Поэтому вы не откладывайте в долгий ящик 8-й сезон», — написал один из пользователей, на что Яковлев ответил, что «над этим можно подумать».