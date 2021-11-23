«Во всех пабликах о "Сватах" задаются вопросом о выходе 7-го сезона сериала "Сваты". К сожалению, выход 7-го сезона переносится на декабрь. Но в дальнейшем на выход самого сериала это никак не повлияет. Поэтому "точная" дата по началу не разглашалась, так как могут выйти небольшие накладки и т.д.», — сообщил режиссер.
«Класс! Прекрасный будет подарок к Новому году!», «Спасибо за точную информацию», «Они точно будут в декабре, не будут больше переносить? Я уже плачу!! Не переносите их опять, пожалуйста!!» — отреагировали фанаты «Сватов».
Коллектив сериала неоднократно заявлял, что 7-й сезон будет заключительным, однако не успел он выйти на экраны, как страницу Яковлева завалили вопросами о том, когда начнут снимать 8-й сезон. Режиссер уточнил, что многое будет зависеть от рейтингов новых серий.
«Зрители оценят 7-й сезон очень хорошо, 100%. Поэтому вы не откладывайте в долгий ящик 8-й сезон», — написал один из пользователей, на что Яковлев ответил, что «над этим можно подумать».