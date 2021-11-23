Лидер партии «Наши» Евгений Мураев предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому восстановить историческую справедливость и отдать Европе часть украинских территорий. Об этом 22 ноября он заявил в эфире телеканала «Наш»

«Что такое история? Это изменение границ государства. Что такое историческая справедливость? Не будем сейчас говорить. Если президент моей страны рассказывает, что Советский Союз, который подарил Украине пять областей, и собрал ее в своих максимальных территориальных границах, агрессор, то по логике эти области надо отдать Европе, чтобы восстановить историческую справедливость. Или у нас президент не дружит с головой?», — заявил он.

«Узаконили раздел Украины». Эксперт о том, почему для РФ важны Минские соглашения © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров ранее заявил, что Украина, ставшая в 1922 году одной из республик СССР, не имела в своём составе Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова и получила их «полностью бесплатно» в составе Советского Союза.

В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил, что в ходе создания СССР к Украине были присоединены «исконно русские территории».