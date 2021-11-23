«Что такое история? Это изменение границ государства. Что такое историческая справедливость? Не будем сейчас говорить. Если президент моей страны рассказывает, что Советский Союз, который подарил Украине пять областей, и собрал ее в своих максимальных территориальных границах, агрессор, то по логике эти области надо отдать Европе, чтобы восстановить историческую справедливость. Или у нас президент не дружит с головой?», — заявил он.
Также Мураев выразил уверенность, что Украина собственноручно ведет себя к распаду и целенаправленному разделу. По его мнению, в текущем веке Украина распадется, как в прошлом Югославия.
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров ранее заявил, что Украина, ставшая в 1922 году одной из республик СССР, не имела в своём составе Харькова, Херсона, Одессы, Донецка, Луганска, Крыма и Львова и получила их «полностью бесплатно» в составе Советского Союза.
В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин напомнил, что в ходе создания СССР к Украине были присоединены «исконно русские территории».