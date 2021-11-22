В сообщении пресс-бюро указывается, что в последнее время чиновники американского правительства активно запугивают международное сообщество якобы проводящейся Россией подготовкой вторжения на Украину.
«Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину… Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», — говорится в сообщении.
Пресс-бюро указало, что подобные «измышления» американских чиновников провоцируют киевский режим на дальнейшее нагнетание напряжённости в Донбассе, в частности, на возобновление артобстрелов гражданских объектов.
Ранее ряд ведущих американских СМИ опубликовали материалы о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину и стягивает войска к границе.
Подобные публикации, как правило, ссылались на «информированные источники» в американской разведке и Госдепартаменте.
Также, председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес предложил предусмотреть в проекте оборонного бюджета страны введение санкций против России в случае её «вторжения» на Украину
Президент РФ Владимир Путин и другие официальные лица страны неоднократно называли подобные сообщения алармистскими и безосновательными.