Госдепартамент США распространяет лживую информацию о подготовке Россией вторжения на Украину, сообщает 22 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ

В сообщении пресс-бюро указывается, что в последнее время чиновники американского правительства активно запугивают международное сообщество якобы проводящейся Россией подготовкой вторжения на Украину.

«Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину… Удивляет то, с какой скоростью ранее вполне респектабельное внешнеполитическое ведомство превращается в рупор лживой пропаганды», — говорится в сообщении.

Пресс-бюро указало, что подобные «измышления» американских чиновников провоцируют киевский режим на дальнейшее нагнетание напряжённости в Донбассе, в частности, на возобновление артобстрелов гражданских объектов.

Ранее ряд ведущих американских СМИ опубликовали материалы о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину и стягивает войска к границе.

The New York Times: США предупреждают Европу о возможном вторжении РФ на Украину © РИА Новости, Станислав Савельев / Перейти в фотобанк

Также, председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес предложил предусмотреть в проекте оборонного бюджета страны введение санкций против России в случае её «вторжения» на Украину

Президент РФ Владимир Путин и другие официальные лица страны неоднократно называли подобные сообщения алармистскими и безосновательными.