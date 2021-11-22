Украинская певица Оля Полякова призналась, что замуж вышла за очень богатого человека, и не ожидала, что через какое-то время его бизнес «схлопнется», а вся ответственность по обеспечению семьи ляжет на ее плечи. Об этом артистка рассказала на днях в эфире YouTube-канала украинской ведущей Маши Ефросининой

«Я выходила за очень богатого человека замуж. Конечно, тратила его деньги самозабвенно и очень талантливо. Мой Вадик — финансист. Он проводил финансовые операции для очень крупных бизнесов и получал проценты. Это были огромные деньги, которые можно было красиво тратить. В 2008-2009 годах произошел финансовый кризис и то, чем занимался мой Вадик, взяли на себя банки. А поскольку Вадик мой не купил до этого банк, этот бизнес "схлопнулся". А другого он не построил», — рассказала певица.

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«Снимал клипы, записывал дуэты с московскими исполнителями. Он же думал, что все это навсегда. И я ведь тоже думала, что все это навсегда», — сказала Полякова.

Она призналась, что когда муж обанкротился, они несколько лет жили за сбережения, а потом приняли решение оптимизировать расходы, что стало для нее «невероятным пинком под зад». Сейчас, рассказала артистка, главный добытчик в семье — она сама.

Кстати, на вопрос ведущей, ссорятся ли они с мужем, Полякова ответила утвердительно, заявив, что при каждом конфликте они с мужем начинают обсуждать развод, но в итоге сама артистка отказывается расторгать брак, заявляя, что «он ей дорог как память».

Кстати, многие СМИ часто называют супруга певицы Вадимом Поляковым, однако в интервью артистка подчеркнула, что зовут его Вадим Буряковский.

Оля Полякова — украинская певица, которую часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

Замуж за Буряковского артистка вышла 16 лет назад, у пары две дочери 16 и 10 лет.