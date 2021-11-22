Президент Украины Владимир Зеленский доработает один свой срок и потом из политики уйдет. Все рассказы о том, что Зеленский идет на второй срок — благие пожелания части его окружения, которые не соответствуют реальности. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Зеленский возглавил антирейтинг политиков Украины. Ранее Зеленский уклончиво ответил на вопрос, готов ли он баллотироваться на второй срок. Он заявил, что хочет еще «некоторые вещи закончить». Также он заверил в интервью, что если не сможет закончить войну в Донбассе, значит, его должен сменить другой человек.

Эксперт отметил, что 2022 — это последний год, когда Зеленский может перезагрузиться красиво, потому что далее, в 2023 уже будут проблемы.

«Там выборы в Раду, и ситуация будет совершенно другая. Даже сейчас работает не монокоалиция, а латентное большинство (200 «слуг» плюс «Довира», «За майбутне», когда «Батькивщина», когда «Европейская солидарность» — в зависимости от ситуативного голосования)», — указал Бизяев.

Собеседник издания добавил, что вариант, при котором Зеленский в случае ухода из политики перетянет на себя националистический электорат Петра Порошенко нереален, и эта повестка дня потихоньку отходит в прошлое.

Полностью интервью можно прочитать здесь.