Арсен Аваков, Петр Порошенко и Дмитрий Разумков могут объединиться ситуативно для того, чтобы работать против президента Украины Владимира Зеленского, но потом этот союз работать не будет, считает украинский политолог Руслан Бизяев

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев Украина.ру.

Ранее уволенный с поста спикера Рады президентской партией «Слуга народа» Дмитрий Разумков опубликовал список депутатов своего межфракционного объединения (МФО) «Разумная политика», в которое войдут 25 человек. В частности, в список межфракционной группы войдут депутаты из фракции «Слуга народа» Нелли Яковлева, Василий Мокан и Олег Воронько, внефракционный депутат Людмила Буймистер, которую также недавно исключили из «Слуги народа», и член фракции «Батькивщина» Андрей Николаенко.

— Руслан, это уже реальная конфронтация Разумкова и Зеленского, или это скрытая договоренность между ними?

— Конфронтация — это все равно определенная договоренность, по каким правилам мы воюем. Поэтому я думаю, что Дмитрий Александрович идет в свое самостоятельное плаванье и создает свою политическую силу с прицелом на выборы 2023 года.

Сейчас его главная задача — даже не собрать большое количество депутатов и создать свою группу, а правильно представить себя для будущего избирателя, который отдаст за него минимально необходимые 5% голосов.

— Он будет позиционировать себя в качестве «правильного Зеленского», или возможны другие варианты?

— Конечно, до 2023 года возможны другие варианты. Стартовать с платформы «канонической Слуги народа», с которой он начал, можно. Но даст ли это необходимый результат — большой вопрос. Еще слишком много воды утечет за это время.

Будущее за идеологическими партиями. Надо четко определиться — либо ты правый, либо ты левый, либо ты либертарианец (смеется).

— Экс-глава МВД Арсен Аваков выступил на телеканале, который ассоциируется с Ринатом Ахметовым, и сделал весьма критические заявления в адрес власти. Есть у вас однозначный ответ, зачем он в принципе подавал в отставку и почему решил сейчас активизироваться?

— Он идет в публичную политику. У Арсена Авакова довольно серьезный непубличный вес, но он не может его использовать для того, чтобы занять пост премьер-министра. Всегда нужна основа. Когда-то сам Аваков говорил о том, что для того, чтобы пойти в политику, нужно иметь минимум 200 человек.

Поэтому Аваков создает конгломерат политических сил, в которых он хочет быть модератором. Он сказал, что время продюсеров закончилось, нужно заняться политическим менеджментом и перечислил те силы, с которыми он готов работать. Там были Разумков, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Олег Ляшко, Арсений Яценюк и Владимир Гройсман — достаточно пестрый конгломерат политиков.

Поэтому сам по себе Аваков, учитывая его антирейтинг, вряд ли может возглавить эту политическую силу и повести ее на выборы, но как непубличный лидер, он вполне может претендовать на роль премьер-министра.

Он уходил не для того чтобы в случае возвращения работать на той же должности. Овчинка выделки не стоит.

— Какова вероятность объединения Авакова, Порошенко и Разумкова и смогут ли они откусить электорат у Зеленского с разных позиций?

— Они могут объединиться только ситуативно, для того, чтобы работать против. Но когда станет вопрос «за что?» — нет. «Большая и нежная любовь» «Народного фронта» и БПП в 2014-2019 году напоминала историю про черепаху и змею: укушу — не перевезет, не перевезу — укусит. В серьезную коалицию они вряд ли объединятся. Да и Петру Алексеевичу Порошенко к тому времени уже будет не до коалиции. Но потенциальный электорат они могут пощипать, и очень серьезно. Посмотрим, какая будет окончательная конфигурация этого союза политических сил. Тогда уже можно будет рассуждать об их перспективах на том или ином электоральном поле.

— Может ли Тимошенко использовать нынешний газовый кризис и выбраться из своих 10-15 процентов?

— Тяжело будет. Дело в том, что у всех у них достаточно закапсулированный электорат. Если вы обратили внимание, то прямых перетоков рейтинга от «Слуги народа» к «Европейской солидарности» и «Батькивщине» нет. На фоне резкого обрушения рейтинга «Слуги народа» у них резкого роста рейтинга не случилось. Да, они могут нарастить 2-3 процента в рамках статистической погрешности. Но это не заявка на премьер-министра.

— А какие перспективы у бывших «регионалов»?

— Там все печально. Там выжженная земля и лунный ландшафт. Там нет единого лидера, который мог бы объединить это электоральное поле. Плюс ко всему сама повестка дня «ватник-вышиватник» отходит в прошлое. Это очень нишевое электоральное поле. Ну пять процентов, ну семь. Для того, чтобы взять Центр, нужны другие концепции, и под них другие кадры. А мы наблюдаем все тех же, все то же, да и рейтинг между ними разливается в равной пропорции. 20 можно разделить на 2, на 3 или на 5, но все равно первая цифра будет 20.

— Если Зеленский проиграет выборы и останется в политике, может ли он стать новым Порошенко и переключить на себя националистическую повестку?

— Нет. Зеленский доработает один свой срок и потом из политики уйдет. Все рассказы о том, что Зеленский идет на второй срок — хотелки части его окружения, которые не соответствуют реальности. 2022 — это последний год, когда он может перезагрузиться красиво. В 2023 уже будут проблемы. Там выборы в Раду, и ситуация будет совершенно другая. Даже сейчас работает не монокоалиция, а латентное большинство (200 «слуг» плюс «Довира», «За майбутне», когда «Батькивщина», когда «Европейская солидарность» — в зависимости от ситуативного голосования). Этот вариант нереален, и эта повестка дня потихоньку отходит в прошлое.