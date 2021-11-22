Личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе 21 ноября заявил, что в процессе лечения политика может потребоваться помощь психолога и психиатра, передает «Интерфакс»

Саакашвили прекратил голодовку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также медик допустил, что может потребоваться помощь специалистов из-за рубежа для оценки состояния экс-лидера Грузии.

Сейчас Саакашвили продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, скачки давления. Кипшидзе также рассказал, что первый день процесса восстановления после голодовки прошел нормально, но врачи обеспокоены неврологией, в ближайшие дни планируется приезд неврологов.

«У таких больных, как вы знаете, имеется посттравматический синдром, который подлежит определенному и очень сложному лечению и реабилитации», — отметил Кипшидзе.

На прошлой неделе Саакашвили упал в обморок на встрече с адвокатами. На следующий день министр юстиции предложил отправить политика в военный госпиталь в Гори.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он заверял, что приехал помочь народу Грузии и позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Его задержали. Экс-президенту грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, состояние его здоровья стало стремительно ухудшаться. После перевода в военный госпиталь он прекратил голодать.