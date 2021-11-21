Британцы участвовали в антироссийских вылазках на всех направлениях, включая Белое море, Балтику и Курилы. Политический аналитик Евгений Сатановский рассказал в интервью Украина.ру, что Россия должна сделать с изобретателями антироссийских планов

Отвечая на вопрос о поддержке Великобританией планов Турции по созданию «Великого Турана», (план по объединению всех тюркских народов, нарушающий суверенитет РФ — ред.) эксперт отметил, что Лондон играет в нём ключевую роль. «Мёрзни, мёрзни, волчий хвост». Сатановский о Европе без «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Nord Stream 2 / Перейти в фотобанк

«Всё, что направлено против России, её существования, её границ, будет поддерживаться всем Западом на все сто процентов. Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить [Крымскую войну — ред]. Более полтораста лет прошло, имеют право», — сказал Сатановский.

Изобретатели и основные менеджеры антироссийских планов должны «аккуратно укладываться в грунт» вслед за теми британскими моряками и офицерами, которых уложили там в Крымскую войну, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.