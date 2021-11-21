Отвечая на вопрос о поддержке Великобританией планов Турции по созданию «Великого Турана», (план по объединению всех тюркских народов, нарушающий суверенитет РФ — ред.) эксперт отметил, что Лондон играет в нём ключевую роль.
«Всё, что направлено против России, её существования, её границ, будет поддерживаться всем Западом на все сто процентов. Более того, в Крыму закопано, насколько я помню, более 22 тысяч англичан. Наверное, им хочется повторить [Крымскую войну — ред]. Более полтораста лет прошло, имеют право», — сказал Сатановский.
Изобретатели и основные менеджеры антироссийских планов должны «аккуратно укладываться в грунт» вслед за теми британскими моряками и офицерами, которых уложили там в Крымскую войну, заключил эксперт.
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