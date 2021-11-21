Украинские корабли ни при каких обстоятельствах не получат доступа к материковой части России, уверен эксперт. Надежды на то, что ВМС Украины пройдут Керченский пролив без контроля со стороны РФ питать бессмысленно, подчеркнул Литовкин.
«Надо предупредить капитана керченского пролива, что такой-то проход таких-то плавсредств будет осуществлен в такое-то время, чтобы он дал на это разрешение. Затем суда подходят к территориальным водам РФ, становятся там на якорь, и в назначенный час к ним приходят наш лоцман и офицер погранслужбы, которые помогают капитану пройти через пролив», — описал процедуру прохождения госграницы РФ Литовкин.
На Украине, конечно, могут сказать, что мы «гордо прошли с поднятыми флагами, не обращая внимания на русских», объявив об очередной «перемоге», но на самом деле ВМСУ будут соблюдать все российские предписания, заключил эксперт.
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