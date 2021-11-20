И.о. канцлера Германии Ангела Меркель пыталась наладить связь с президентом Белоруссии Александром Лукашенко через Владимира Путина, однако российский президент настаивал на прямых переговорах Берлина с Минском. Меркель «продавилась», однако потом «отомстила», рассказал 19 ноября в эфире передачи «Полный контакт» публицист Александр Сосновский

Ранее сообщалось, что Меркель провела прямые переговоры с Лукашенко касательно ситуации с миграционным кризисом на границе Польши и Белоруссии.

«Выглядит так, что Меркель поддалась давлению со стороны российского президента. Ведь она три раза ему звонила, и три раза Владимир Путин говорил: «Да вы позвоните Лукашенко, с ним напрямую поговорите». Она категорически отказывалась. Для неё это было невозможно. Говорить с «последним диктатором» на фоне всего, что говорилось в Германии, было невозможно. И вдруг она звонит. Выглядит это так, что продавил её Путин», — сказал Сосновский. Белорусский эксперт рассказал, правда ли Лукашенко и Меркель договорились насчет мигрантов © REUTERS, Oksana Manchuk/BelTA

Эксперт поделился мнением германского юриста и политика, члена Бундестага Вилли Виммера, который заявил, что для окружения Меркель и в глазах будущей правящей коалиции Меркель подчинилась требованию Путина. Именно поэтому, в ответ на политическое унижение, сейчас затягивается сертификация «Северного потока-2», пояснил Сосновский.