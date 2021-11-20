Беременная 20-летняя украинка перед смертью от COVID-19 в переписке с матерью рассказала о халатном отношении врачей и нехватке кислорода в больнице. Скриншоты переписки на днях на своей странице в Facebook опубликовала мать девушки

Борьба с COVID-19: в Европе вводят локдауны для невакцинированных, а материальное стимулирование не увеличивает количества привитых © коллаж Украина.Ру Елена Боровец лежала в больнице в городе Дубно Ровенской области. Девушка жаловалась матери на нехватку кислорода, а также на то, что ей угрожали переводом в другую больницу.

«Сейчас я уже в палате не одна, когда та (другая пациентка — ред.) дышит, то у меня мало кислорода. Короче, дурдом. Я уже с ними тут ругалась, говорю, что мне нечем дышать. Пришла заведующая, говорит: поедете отсюда в другую больницу, если будете возмущаться», — написала девушка.

Она также отмечала, что в больнице в принципе заканчивался кислород.

Елена находилась на седьмом месяце беременности, спасти ее и ребенка не удалось.

Как сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на главного врача роддома, у девушки была хроническая болезнь — бронхиальная астма. Также отмечается, что семейный врач не давал девушке направления на ПЦР-тестирование.

За последние сутки на Украине зафиксировано 18 250 новых случаев заражения коронавирусом, 664 человека скончались.