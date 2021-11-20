Собеседник издания подчеркнул, что несмотря на тяжелое состояние политика, любые попытки провокаций сторонников Саакашвили будут жестко пречечены властями.
«Наш премьер-министр Ираклий Гарибашвили дал четкий сигнал, что если его попытаются освободить, то будут последствия. Есть возможность, что его не перевезут никуда, а если что-то случится, то привезут врачей к нему. А если его решат куда-нибудь перевезти, то его сторонники предупреждены, что будут приняты меры», — сказал Сихарулидзе.
Никто не позволит Саакашвили скончаться, подчеркнул эксперт. К нему допустят лучших врачей республики, заключил Сихарулидзе.
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