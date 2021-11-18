Даже если состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшится настолько, что ему потребуется медицинская помощь, ему эту помощь окажут. Но власть пресечёт все попытки его освободить и дестабилизировать ситуацию, уверен основатель SIKHA Foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе

Арчил Сихарулидзе: кто он © Sputnik /Vladimir Umikashvili Украина.ру.

Ранее мультифункциональная группа врачей, созданная под эгидой Народного защитника Грузии, пришла к выводу, что тюремная клиника не соответствует тем условиям, которые необходимы для лечения экс-президента Михаила Саакашвили. В заключении врачи отметили, что состояние политика критическое. Ему установили следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, перситенциальная гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения. Кроме того, по заключению, состояние Саакашвили ухудшено из-за отказа от полноценного лечения и высокого стресса.

- Арчил, какова вероятность, что Саакашвили переведут в обычную больницу и кто больше всех выиграет, если это все же случится?

— Я сомневаюсь, что его переведут. А если переведут, то ничего особенного не случится. Наш премьер-министр Ираклий Гарибашвили дал четкий сигнал, что если его попытаются освободить, то будут последствия.

- Как это будет выглядеть? То есть если у этой больницы соберется стихийный митинг сторонников Саакашвили, которые попытаются устроить какие-то беспорядки, то их просто разгонит полиция?

— Да. Есть возможность, что его не перевезут никуда, а если что-то случится, то привезут врачей к нему. А если его решат куда-нибудь перевезти, то его сторонники предупреждены, что будут приняты меры.

- Президент Саломе Зурабишвили выступила против публикации видеоматериалов, где бывший грузинский лидер показан в неприглядном виде, отметив, что необходимо уважать Саакашвили, несмотря на его поведение. Чью сторону в этом конфликте она занимает?

— Ничью сторону она не занимает. Мы все разделяем ее мнение о том, что показывать человека в непристойном виде не очень красиво. Я согласен, что не нужно публиковать эти видео, и что с Саакашвили нужно обращаться как с обычным заключенным. Это самое главное. Грузинские граждане хотят видеть, что перед законом все равны.

- Дождемся ли мы ситуации, когда его окончательно посадят в тюрьму? Или все эти танцы вокруг Саакашвили будут продолжаться еще долго?

— Как минимум до 2024 года, когда будут проведены парламентские выборы.

- Вы, кстати, в прошлый раз говорили, что пока Гарибашвили будет премьером, Саакашвили будет сидеть. Какова вероятность, что он покинет свой пост?

— Гарибашвили может уйти в отставку, но до 2024 года Саакашвили все равно не освободят. Он будет сидеть до парламентских выборов как минимум.

- А что будет, если он вдруг умрет или потребуется серьезное вмешательство врачей?

— Поверьте, никто не позволит Саакашвили скончаться. К нему либо приведут лучших врачей, либо отвезут в обычную больницу.

- Как в обществе реагируют на эту ситуацию? В том смысле, что в стране есть гораздо более важные проблемы, и что эту ситуацию надо прекратить?

— Такое восприятие есть, и оно очень четкое. Люди очень устали от Саакашвили, и они требуют, чтобы весь этот цирк закончился. Я думаю, что он скоро закончится.

- Говорят, что Саакашвили может нарасти поддержку, поскольку люди недовольны правящей партией и появилось молодое поколение, у которого нет претензий к временам, когда он был у власти. Так ли это?

— Нет, это не так. «Грузинская мечта» твердо стоит на ногах и вряд ли что-то изменится.