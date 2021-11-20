Польша имеет право защищать свои границы, и в случае угрозы пограничникам те имеют право открывать огонь на поражение. Об этом в интервью Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук

Варшава осознает, что любое применение силы по отношению к мигрантам будет использовано против неё, но сохраняет за собой право охранять свою территорию, подчеркнул эксперт. Мигранты на белорусско-польской границе устроили драку из-за дров © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

«Я лично видел, как французская полиция закатывает агрессивных нелегалов в асфальт в городе Кале, и считаю, что если надо будет, тогда польская полиция должна вести себя точно так же, даже если потом Путин будет летать по всему миру и показывать западной прессе фотографии польских полицейских, заставляющих агрессивных нелегалов успокоиться и не создавать угрозу другим людям», — сказал Мацейчук.

Эксперт заявил, что другие страны Европы поддерживают Польшу в её действиях на белорусской границе, приводя в пример отправку Великобританией ограниченного контингента на помощь польским пограничникам.

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