Варшава решила увеличить количество своих солдат с 150 тыс. до 300 тыс., покупает сотни танков "Абрамс" и сотни бронемашин МРАП, а также истребители Ф-35 и ПВО "Патриот", утверждает польский журналист Томаш Мацейчук

- Томаш, насколько серьезно в польском обществе и в Европе относятся к заявлениям западных политиков, что за миграционным кризисом стоит Россия и лично Путин? Мол, Путин хочет отвлечь внимание Запада от Украины. Насколько вероятно введение западных санкций против "Аэрофлота" и минского аэропорта?

— Большинство поляков уверены в том, что создание нового потока массовой нелегальной миграции в Европу через Беларусь не является случайностью и видят в этом политические игры Лукашенко, пытающегося отомстить Евросоюзу за санкции, и пытающегося выбить деньги с Брюсселя по такой же схеме, как это сделала Турция, которая за остановку потока беженцев взяла у европейцев несколько миллиардов евро.

Поляки не считают Лукашенко самостоятельным политиком, а Беларусь независимой страной, поэтому все действия Минска рассматриваются как часть военно-политических шахмат Кремля.

В связи с этим, Польша, США и страны ЕС придерживаются мнения о том, что наказывать надо не только Лукашенко, но и Путина в том числе, поэтому Варшава будет добиваться введения санкций против "Аэрофлота" и запуска шестого санкционного пакета против Беларуси.

Не исключено, что Лукашенко устраивает этот конфликт для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, на границе которой находятся около 100 тыс. российских солдат. Ситуация в Восточной Европе стала очень напряженной, и НАТО стоит готовиться к самым худущим сценариям.

- Серьезно ли в польском обществе относятся к заявлениям, что ситуация может привести к военному конфликту между ОДКБ и НАТО?

— Любой конфликт на польско-белорусской границе является конфликтом между блоками НАТО и ОДКБ, поэтому да, поляки серьезно относятся к заявлениям говорящим о возможной войне между Западом и Россией. Тем более, что Россия наращивает свой военный потенциал в Беларуси и даже высаживает десантников в 20 км от польской границы.

Поэтому Польша решила увеличить количество своих солдат с 150 тыс. до 300 тыс., покупает сотни танков "Абрамс" и сотни бронемашин МРАП, а также истребители Ф-35 и ПВО "Патриот". Польша всерьез готовится к потенциальному конфликту с Москвой и с Минском, а поляки эту подготовку оценивают как понятную и нужную.

Кроме того, согласно мнению польского генерала Вальдемара Сшкипачка, уже сегодня Войско Польское в состоянии самостоятельно взять Минск в течение трёх дней, но нельзя забывать, что за Лукашенко стоит Россия и без помощи США и других западных союзников, Польше в таком конфликте не удастся повторить победу 1920 года, когда Красная Армия бежала из-под Варшавы в Москву, по пути массово сдаваясь в плен польским солдатам.

- Могут ли польские пограничники и военные начать применять на границе боевое оружие против мигрантов? Почему Польша не пропускает мигрантов в Германию, ведь мэры многих городов высказали желание принять у себя беженцев?

— Польша имеет право защищать свои границы и в случае попыток нелегального их пересечения или нападения на польских пограничников, поляки могут начать стрелять на поражение, и в этом нет ничего удивительного. На данный момент, польским силовикам удается держать нелегалов на территории Беларуси без применения боевого оружия и такой выход нас вполне устраивает.

Варшава понимает, что любое применение оружия будет использовано Путиным и Лукашенко для антипольской кампании на Западе. Президент РФ уже сегодня звонил президенту Франции и просил обратить внимание на жестокость польских пограничников, забывая, что французская полиция ведет себя значительно жестче, например, стреляя по нелегалам резиновыми пулями, и ломая им руки и ноги.

Я лично видел как французская полиция закатывает агрессивных нелегалов в асфальт в городе Кале и считаю, что если надо будет, тогда польская полиция должна вести себя точно так же, даже если потом Путин будет летать по всему миру и показывать западной прессе фотографии польских полицейских, заставляющих агрессивных нелегалов успокоиться и не создавать угрозу другим людям.

Что касается требований нелегалов пропустить их в Германию. Тут все очень просто, Германия этих людей к себе не приглашала и визы им не выдавала. Немецкие СМИ и немецкое правительство поддерживают польскую позицию по защите Европы от очередного нашествия нелегалов, например, публикуя статьи в самых известных газетах с большими надписями "Danke, Polen!".

В других странах Европы тоже поддерживают Польшу. Британия, которая сама не справляется с огромным количеством нелегалов попадающим в Англию через канал Ла Манш, отправила своих солдат на польско-белорусскую границу с целью поддержать поляков. Времена политики "refugees welcome" закончились. Европа поняла свои ошибки и, наконец-то, проснулась.

Нелегалы не пройдут — no pasaran. И пусть Лукашенко сам разбирается с тем, что ему делать с туристами, приезжающими в его страну. Туристы не являются беженцами и отвечает за них Белоруссия, а не Польша, Евросоюз или НАТО.

- А как этот кризис на границе в целом отражается на настроениях в польском обществе?

— Честно и откровенно вам скажу: этот кризис просто прекрасен. Польше это было нужно, потому что это так сплотило общество. Просто офигеть, если выразить свои чувства на русском сленге.

Это подарок Качиньскому и прямо-таки удар в спину нашим пробрюсселевским либералам.