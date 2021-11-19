«Никогда не было никаких условий, связанных с Приднестровьем и строительством ГЭС. Никогда! Ни на моих встречах с президентом Владимиром Зеленским, ни на встречах премьер-министров… Это соглашение или предложение — опасно. Что происходит с рекой Днестр, должно быть предметом гласного обсуждения и необходима независимая экологическая экспертиза, чтобы выяснить реальное состояние реки», — заявила Санду.
При этом она отметила, что Кишинев и Киев обратились к Евросоюзу с предложением провести экспертизу относительно возможности строительства новой ГЭС на Днестре и ее влияния на экосистему.
Ранее вице-спикер парламента Модавии Влад Батрынча предложил властям принять меры для недопущения постройки украинских ГЭС на Днестре. По его словам, украинская сторона якобы обратилась к Молдавии с «непрозрачным предложением оказать поддержку в обеспечении национальной безопасности и урегулировании приднестровского конфликта».
В обмен на это, по его словам, молдавская сторона якобы не должна обращать внимание на строительство ГЭС на Днестре.