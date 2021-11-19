Президент Молдавии Майя Санду опровергла ведение тайных переговоров с Киевом касательно строительства на Днестре украинских ГЭС в обмен на решение вопросов, влияющих на разрешение конфликта Молдавии и Приднестровья. Об этом 19 ноября она заявила на пресс-конференции, посвященной годовщине избрания президентом, передает Интерфакс-Украина

«Никогда не было никаких условий, связанных с Приднестровьем и строительством ГЭС. Никогда! Ни на моих встречах с президентом Владимиром Зеленским, ни на встречах премьер-министров… Это соглашение или предложение — опасно. Что происходит с рекой Днестр, должно быть предметом гласного обсуждения и необходима независимая экологическая экспертиза, чтобы выяснить реальное состояние реки», — заявила Санду.

При этом она отметила, что Кишинев и Киев обратились к Евросоюзу с предложением провести экспертизу относительно возможности строительства новой ГЭС на Днестре и ее влияния на экосистему. Военный эксперт объяснил, что забывает Молдавия, которая грозит войной Приднестровью © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Ранее вице-спикер парламента Модавии Влад Батрынча предложил властям принять меры для недопущения постройки украинских ГЭС на Днестре. По его словам, украинская сторона якобы обратилась к Молдавии с «непрозрачным предложением оказать поддержку в обеспечении национальной безопасности и урегулировании приднестровского конфликта».

В обмен на это, по его словам, молдавская сторона якобы не должна обращать внимание на строительство ГЭС на Днестре.