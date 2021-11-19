Ранее Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАПК) просило наложить вето на закон и вернуть его на доработку.
В итоге Зеленский вернул закон в парламент со своими предложениями.
Законопроект оставит за НАПК полномочия по контролю за партийными финансами и в то же время предлагает уточнить отдельные основания для остановки и прекращения государственного финансирования уставной деятельности политсил.
Кроме того, согласно документу, в случае выявления обстоятельств, которые служат основанием для прекращения госфинансирования, партиям позволят их устранить или объяснить, предоставив нужные документы и доказательства.
Также закон предполагает дополнительные требования об обоснованности и обнародованию решений НАПК о приостановке или прекращению госфинансирования партий.