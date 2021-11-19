Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето и вернул на доработку закон, предусматривающий изменение процедуры прекращения финансирования партий. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады 19 ноября

Ранее Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАПК) просило наложить вето на закон и вернуть его на доработку.

В итоге Зеленский вернул закон в парламент со своими предложениями.

Криминальное финансирование «Слуг народа». Партия Зеленского попала в очередной скандал © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кроме того, согласно документу, в случае выявления обстоятельств, которые служат основанием для прекращения госфинансирования, партиям позволят их устранить или объяснить, предоставив нужные документы и доказательства.

Также закон предполагает дополнительные требования об обоснованности и обнародованию решений НАПК о приостановке или прекращению госфинансирования партий.