Экс-президенту Грузии не дадут умереть в тюрьме, полагает Сихарулидзе, но и на политику в стране повлиять у него не выйдет.
Скорее всего, минимум до 2024 года Михаил Саакашвили останется в тюрьме, спрогнозировал эксперт. На это твердо настроены и президент, и премьер-министр Грузии, отметил он.
«[Партия] "Грузинская мечта" твердо стоит на ногах и вряд ли что-то изменится», — резюмировал Сихарулидзе.
Население Грузии понимает, что в стране есть множество более важных проблем, чем цирк с Саакашвили, и его сторонники не встретят значительной поддержки в обществе, считает эксперт.
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