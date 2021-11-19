Граждане Грузии очень устали от Михаила Саакашвили и ждут, когда «цирк» вокруг него закончится, сказал основатель SIKHA Foundation (Тбилиси) Арчил Сихарулидзе в интервью Украина.ру

Грузинский эксперт объяснил, как Саакашвили упустил шанс выбраться из тюрьмы и вернуться на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Скорее всего, минимум до 2024 года Михаил Саакашвили останется в тюрьме, спрогнозировал эксперт. На это твердо настроены и президент, и премьер-министр Грузии, отметил он.

«[Партия] "Грузинская мечта" твердо стоит на ногах и вряд ли что-то изменится», — резюмировал Сихарулидзе.

Население Грузии понимает, что в стране есть множество более важных проблем, чем цирк с Саакашвили, и его сторонники не встретят значительной поддержки в обществе, считает эксперт.

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