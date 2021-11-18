В Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) осудили использование фрагментов снесенного памятника Ленину в качестве деталей для писсуара в туалете одного из баров Днепра (бывший Днепропетровск). Об этом 17 ноября написало агентство URA.news

Аннулирование удостоверения: концерт украинки Maruv в Минске отменен © Maruv/Инстаграм Михаил Щапов заявил, что Украина ведет себя, как подросток, а это значит, что и действовать в ее отношении нужно соответственно.

«Пытаться сейчас их уговаривать, призывать, увещевать к какому-то взрослому поведению бессмысленно. Можно дать ремня в виде санкций, или иных мер воздействия, но это тоже вряд ли даст свой эффект. Им просто нужно дать повзрослеть», — сказал Щапов.

По его мнению все «подростковые симптомы» Украины налицо: активные попытки бунтовать против взрослых, оспаривание правил, норм поведение и истории, желание делать все по-своему «не как все».

«Конечно, у более старших наций — и речь не только про Россию, но и про европейские нации, — это может вызывать только сожаление, боль и гнев. Со временем подросток вырастет, повзрослеет, поумнеет (но это не точно) и начнет смотреть на свою жизнь по-другому. Часто ему становится мучительно стыдно за ошибки юности, за его поведение. Думаю, это ждет и украинцев, как нацию», — уверен депутат.

Снимки «креативного» писсуара одного из баров украинской столицы появились на днях в Facebook-группе «Днепр. Украина». Местные «умельцы» использовали фрагмент, а именно руку, от бронзового памятника первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина в качестве элемента декора отхожего места.

«Как Володькин кулачок переделали в толчок», «Не зря с Украины весь мир смеется», «Как же нужно было, извините за выражение, [загадить] людям мозги, чтобы одни памятники под унитазы переделывали, а другие их за это хвалили», «Какой кошмар. Что в голове у человека, который это придумал? Думаю, ничего, кроме сквозняка», «Культура прет… справлять нужду в руку… такое себе…», «Грубо, безвкусно, по-быдляцки. И быдлу нравится», «Мне не нравится Ленин, но это мерзко», — такие комментарии появились под постом.

Адрес заведения с «рукой Ленина» не называется, в социальных сетях пишут, что его стараются держать в секрете, правда не уточняют, по какой причине.