В украинском городе Ужгороде Закарпатской области открылся первый в стране кабинет анонимной вакцинации. Посетить его предлагают тем, кто ранее подделал или купил сертификат о вакцинации от COVID-19, но потом все же решился на настоящую прививку. Об этом 17 ноября написал «Главред»

Местный врач-инфекционист Виктор Петров пояснил, что для прививки, обращающийся в их центр Prevention Hospital человек может выбрать себе любой псевдоним.

«Для анонимной прививки будут использовать все препараты, которые сейчас доступны в нашем государстве для противодействия коронавирусу. Относительно количества людей, сделавших прививку, будет вестись учет. В то же время медицинские работники не будут задавать "лишние вопросы"», — отметил Петров.

По информации СМИ, только в этом регионе страны правоохранители располагают данными о четырех тысячах поддельных COVID-сертификатах.