Кроме того, посетить этот кабинет, сообщают СМИ, смогут и те граждане, которые по религиозным или семейным обстоятельствам не могут разглашать информацию о получении укола.
Местный врач-инфекционист Виктор Петров пояснил, что для прививки, обращающийся в их центр Prevention Hospital человек может выбрать себе любой псевдоним.
«Для анонимной прививки будут использовать все препараты, которые сейчас доступны в нашем государстве для противодействия коронавирусу. Относительно количества людей, сделавших прививку, будет вестись учет. В то же время медицинские работники не будут задавать "лишние вопросы"», — отметил Петров.
По информации СМИ, только в этом регионе страны правоохранители располагают данными о четырех тысячах поддельных COVID-сертификатах.