Москва рассчитывает, что газопровод «Северный поток – 2» будет сертифицирован в установленные сроки. Об этом 17 ноября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости

Песков прокомментировал приостановку сертификации «Северного потока - 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Мы рассчитываем, что по ее завершении оформление разрешительной документации "СП-2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», — подчеркнула Захарова.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2».

В Германии пояснили, что это связано с необходимостью создания в стране дочерней компании швейцарского оператора «Северного потока — 2» Nordstream AG. Дочерняя фирма должна стать собственником немецкого участка трассы "СП-2" и будет осуществлять его управление.