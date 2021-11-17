Захарова отметила, что, согласно пресс-релизу Федерального сетевого агентства ФРГ, приостановка процесса сертификации российского газопровода вызвана нормативно-регулятивными факторами.
«Мы рассчитываем, что по ее завершении оформление разрешительной документации "СП-2" будет продолжено и сроки завершения сертификации газопровода не изменятся», — подчеркнула Захарова.
Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2».
В Германии пояснили, что это связано с необходимостью создания в стране дочерней компании швейцарского оператора «Северного потока — 2» Nordstream AG. Дочерняя фирма должна стать собственником немецкого участка трассы "СП-2" и будет осуществлять его управление.