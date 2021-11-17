Польский Burger King выпустил сэндвич Goudomor. На Украине это название сочли оскорбительным поскольку оно вызывает у них ассоциации с голодомором. Новость об этом 17 ноября опубликовали РИА Новости

По всей видимости, маркетологи Burger King придумали название нового блюда объединив название сыра Гауда с португальским amor, что вместе можно перевести как любовь к сыру, но у радикально настроенных украинцев другое мнение.

Президент Союза украинцев Польши Мирослав Скурка в комментарии местной прессе назвал такое решение сети фастфуда отвратительным.

Реакции от руководства сети ресторанов быстрого питания пока не последовало.

На Украине придумали необычную альтернативу «стене» на границе © fb.ru

В 2006 году Верховная Рада Украины официально объявила голодомор актом геноцида украинского народа.