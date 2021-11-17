По всей видимости, маркетологи Burger King придумали название нового блюда объединив название сыра Гауда с португальским amor, что вместе можно перевести как любовь к сыру, но у радикально настроенных украинцев другое мнение.
Президент Союза украинцев Польши Мирослав Скурка в комментарии местной прессе назвал такое решение сети фастфуда отвратительным.
Реакции от руководства сети ресторанов быстрого питания пока не последовало.
Массовый голод 1932-1933 годов охватил многие регионы Советского Союза, что по утверждениям ученых было связано с неурожаем. Пострадали тогда представители многих национальностей, проживавших в стране, однако на Украине утверждают, что среди погибших от голода в тот период были исключительно украинцы.
В 2006 году Верховная Рада Украины официально объявила голодомор актом геноцида украинского народа.