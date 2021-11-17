Бизнесмен рассказал, что его компания планировала вложить большую сумму в развитие IT-сектора и в недвижимость на Украине.
Однако, по его словам, как только договоренности были достигнуты, на следующий день к нему приехали «особенные люди».
«Они сказали, что они из национального бюро, которое там борется с коррупцией. Назвали имена своих руководителей — [глава НАБУ] Артем Сытник и [заместитель Сытника] Гизо Углава. Было условие от руководителей национального бюро: мы должны отдать им часть денег, если хотим работать в этой стране», — сказал Сирхинд.
Предприниматель добавил, что даже в Зимбабве было эффективнее и приятнее реализовывать проекты и работать, чем на Украине.
В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский учредил Национальный фонд инвестиций. Также он заявил, что с точки зрения сотрудничества многообещающими являются страны Персидского залива — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар.
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210319/1030889120.htmlЗелснкий многообещающими в контексте усиления сотрудничества являются страны Персидского залива — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар.