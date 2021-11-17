Представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) требовали взятку за разрешение на реализацию инвестиционного проекта на Украине. Об этом заявил арабский бизнесмен Рашид Сирхинд в интервью изданию «Вести Лос-Анджелеса» 17 ноября

В Нацбанке опровергли заявление Шмыгаля о рекордном уровне иностранных инвестиций © slovoidilo.ua

Однако, по его словам, как только договоренности были достигнуты, на следующий день к нему приехали «особенные люди».

«Они сказали, что они из национального бюро, которое там борется с коррупцией. Назвали имена своих руководителей — [глава НАБУ] Артем Сытник и [заместитель Сытника] Гизо Углава. Было условие от руководителей национального бюро: мы должны отдать им часть денег, если хотим работать в этой стране», — сказал Сирхинд.

Предприниматель добавил, что даже в Зимбабве было эффективнее и приятнее реализовывать проекты и работать, чем на Украине.

В марте 2021 года президент Украины Владимир Зеленский учредил Национальный фонд инвестиций. Также он заявил, что с точки зрения сотрудничества многообещающими являются страны Персидского залива — Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Катар.