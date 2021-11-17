Киевлянка, мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай предложила своим подписчикам в Instagram вместе с ней сходить на онлайн-экскурсию в одно из экспериментальных кафе США, где подают десерт «21+». Видео с дегустации она выложила в сеть 16 ноября

«А сейчас мы вам покажем чудо. Тут мороженое можно кушать только с 21 года, потому что оно с алкоголем. Это оригинально. Пойдем, попробуем?» — сказала Порывай.

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Идея звездной матери понравилась, а ценник, по всей видимости, нет, поскольку в конце видео женщина объявила, что сделает дома сама не хуже и пригласила всех желающих в гости на угощение.

«Мама Люда, Вы рецепт у них стырили, надеюсь? Делитесь!», «Это для гурманов», «У нас будет 18+», «Впервые вижу такое», «Совместимость продуктов подозрительная, конечно, но попробовать можно», «Мало люди пьют горячительных напитков, теперь будут есть их ложками», — написали фолловеры.

Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.

Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, в частности, вела программу «Время обедать» на «первом канале». На данный момент проживает в Майами вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в США.