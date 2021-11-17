«А сейчас мы вам покажем чудо. Тут мороженое можно кушать только с 21 года, потому что оно с алкоголем. Это оригинально. Пойдем, попробуем?» — сказала Порывай.
Она попробовала один из предложенных в заведении сортов холодного десерта — с виски и рассказала, что кафе подает мороженое практически с любым алкогольным напитком.
Идея звездной матери понравилась, а ценник, по всей видимости, нет, поскольку в конце видео женщина объявила, что сделает дома сама не хуже и пригласила всех желающих в гости на угощение.
«Мама Люда, Вы рецепт у них стырили, надеюсь? Делитесь!», «Это для гурманов», «У нас будет 18+», «Впервые вижу такое», «Совместимость продуктов подозрительная, конечно, но попробовать можно», «Мало люди пьют горячительных напитков, теперь будут есть их ложками», — написали фолловеры.
Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине.
Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, в частности, вела программу «Время обедать» на «первом канале». На данный момент проживает в Майами вместе с мужем. Супруг Порывай — бизнесмен Игорь Эльперин, в 1970-х он эмигрировал в США.