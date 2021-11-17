Президент Сербии Александр Вучич 16 ноября в эфире телеканала Happy TV заявил о готовности к закупкам российского газа ежегодно на протяжении 10 лет в объеме 3 млрд кубометров

«Сегодня мы получаем газ по $270 по долгосрочному контракту. Только представьте, что придется платить по $900!» — отметил он.

Сейчас в газовых хранилищах Сербии — более 160 млн куб. м. газа. С начала кризиса потрачено 100 млн куб. м. Поэтому страна намерена обратиться к России за дополнительными объемами топлива.

«Мы попросим [президента России Владимира] Путина предоставить нам ежегодно по 3 млрд куб. м. газа в течение 10 лет», — сказал Вучич.

Он отметил, что стране необходимо заполнить хранилища топливом, которое ежедневно импортируется на новую электростанцию в объеме 1,8 млн куб. м. газа.

На прошлой неделе сербский лидер признался, что у Путина всегда можно многому научиться. По его словам, Путин укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является тем, «кто возвысил Россию».

В начале ноября на полях Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго Вучич заявил, что Россия, которая в больших объемах поставляет газ в европейские страны, очень важна для энергетической безопасности Европы.