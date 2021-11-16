Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива заявил, что в дом, где живет его ребенок с матерью, пришли с обыском представители Офиса генпрокурора Украины и Госбюро расследований по ряду дел против депутата, в том числе, о государственной измене. Об этом 16 ноября он рассказал в комментарии «Стране»

«У меня проводят обыски Генпрокуратура вместе со следователями ГБР. По мне несколько дел: госизмена за поздравление президента РФ [Владимира] Путина с днём рождения, шапка (с красной звездой — ред.) и за празднование ликвидации нацистского преступника [Степана] Бандеры… Надуманные, придуманные статьи. То есть, статья Конституции, о том, что каждый человек имеет право на своё мнение — в нашей стране не работает», — заявил он.

Хотели подбросить: Кива обвинил власть в провокации © Кива/Telegram

Кроме того депутат сообщил в своем Telegram-канале, что, по его мнению, власть Владимира Зеленского «хочет выдавить его из страны, как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией».