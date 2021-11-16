«У меня проводят обыски Генпрокуратура вместе со следователями ГБР. По мне несколько дел: госизмена за поздравление президента РФ [Владимира] Путина с днём рождения, шапка (с красной звездой — ред.) и за празднование ликвидации нацистского преступника [Степана] Бандеры… Надуманные, придуманные статьи. То есть, статья Конституции, о том, что каждый человек имеет право на своё мнение — в нашей стране не работает», — заявил он.
Кива рассказал, что правоохранители приехали на обыск в место, где проживает его ребёнок с матерью. Депутат заявил, что с женщиной он не женат. К ним он приезжает, но не живет. Кива расценивает действия силовиков, как системное давление на оппозиционного политика.
Кроме того депутат сообщил в своем Telegram-канале, что, по его мнению, власть Владимира Зеленского «хочет выдавить его из страны, как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановления братских отношений с Россией».