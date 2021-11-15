В Польше предъявили обвинения в организации нелегальной миграции двум гражданам России и одному украинцу. Об этом 15 ноября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на польскую прокуратуру

«Прокурор Силезского отдела по делам организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры в Катовице направил очередное обвинительное заключение по делу о деятельности международной организованной преступной группы, организовавшей незаконное пересечение границы гражданами стран Ближнего Востока. Обвиняемыми являются двое граждан России и гражданин Украины», — говорится в сообщении.

Про крестик и трусы. Осуждение Минска за миграцию противоречит основным документам ЕС © REUTERS, Leonid Scheglov/BelTA

Группа мигрантов из стран Ближнего Востока собралась 8 ноября на белорусско-польской границе. По оценкам СМИ, их количество составило около 3-4 тысяч человек.

Польша и другие страны Евросоюза обвиняет Белоруссию в умышленном создании кризиса. Белорусские власти отвергают эти обвинения и, в свою очередь, обвиняют Польшу в жестоких действиях по отношению к мирным людям из стран, большинство из которых пострадали от действий НАТО.