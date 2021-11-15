Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе раскритиковал украинских артистов, выступающих в России, заявив, что это - неправильная позиция. Такое высказывание исполнитель на днях сделал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера»

«Я считаю, что они (артисты — ред.), не должны [выступать в России]. Они должны требовать от своего правительства, чтобы у них была работа… Что-то надо придумать, чтобы они не ездили. То же происходит и у нас. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно», — заявил Кикабидзе.

Лучшим российским исполнителем по версии MTV стал украинец © Макс Барских/Инстаграм

«Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном из российских городов не был… столько писем поступает, огромное количество, но нет», — подчеркнул грузинский артист.

Ранее украинский ведущий Игорь Кондратюк создал петицию, требующую от президента ввести полный запрет на гастроли россиян на территории Украины. Владимир Зеленский переадресовал вопрос СНБО и СБУ.

Между тем, в стране уже существует черный список из нескольких сотен имен российских деятелей культуры, кому запрещен въезд в страну, а значит и выступать на Украине они не могут.

Аналогичных санкций к своим артистам, гастролирующим в РФ, на Украине пока не придумали, а многие уезжающие на заработки в Россию певцы и актеры утверждают, что в своей стране им просто негде работать.