«Я считаю, что они (артисты — ред.), не должны [выступать в России]. Они должны требовать от своего правительства, чтобы у них была работа… Что-то надо придумать, чтобы они не ездили. То же происходит и у нас. Мне это не нравится, потому что нельзя идти петь и танцевать у того, кто тебя бьет. Я имею в виду народ… Неправильно», — заявил Кикабидзе.
Он уточнил, что сам отказался от концертов в РФ после событий в Южной Осетии 2008 года, несмотря на то, что многие его поклонники живут в России. Кикабидзе подчеркнул, что «хочет себя уважать», кроме того, заявил, что приглашения выступить в России или Донбассе — лишь уловка его заманить, чтобы там «расстрелять».
«Я в 2008 году сказал, что моей ноги не будет в России. Уже 12 лет я ни в одном из российских городов не был… столько писем поступает, огромное количество, но нет», — подчеркнул грузинский артист.
Ранее украинский ведущий Игорь Кондратюк создал петицию, требующую от президента ввести полный запрет на гастроли россиян на территории Украины. Владимир Зеленский переадресовал вопрос СНБО и СБУ.
Между тем, в стране уже существует черный список из нескольких сотен имен российских деятелей культуры, кому запрещен въезд в страну, а значит и выступать на Украине они не могут.
Аналогичных санкций к своим артистам, гастролирующим в РФ, на Украине пока не придумали, а многие уезжающие на заработки в Россию певцы и актеры утверждают, что в своей стране им просто негде работать.