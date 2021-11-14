Бывший губернатор Закарпатской области, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль выявил «неблагонадежные» регионы Украины, тяготеющие к России. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Украина 24»

Новороссия, признание или интеграция в РФ: какое будущее у республик Донбасса и юго-востока Украины? © Украина.ру

«Под угрозой проекта "Новороссия" — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — заявил он.

Слишком сильны в этих регионах пророссийские настроения, уверен генерал.

Напомним, нынешний политический режим на Украине был организован после госпереворота в феврале 2014 года. Против несогласных пришедшие к власти развязали гражданскую войну, которая продолжается до сих пор.

При этом экономика Украины после государственного переворота находится в перманентном упадке, в стране инфляция, стоимость коммунальных услуг резко выросла. Так, за газ домохозяйствам сейчас приходится платить примерно в 10 раз больше, чем в 2013 году.

По данным института демографии им. Птухи НАН Украины, за чертой бедности в 2020 году оказалось 45% населения страны. В 2014 году этот показатель был в три раза ниже и находился на уровне 15%