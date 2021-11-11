Уроженка Донецка, звезда сериала «Сваты», актриса Татьяна Кравченко 10 ноября рассказала «Аргументам недели» о своем детстве: побоях матери, ненависти отчима и пакостях младшей сестры

Женщину бензопилой: Пригожин вступился за Ротару после заявления о Крыме © София Ротару/Инстаграм

«Жили мы на Украине, и мужики не хотели себе на шею вешать женщину с ребенком. Мама у меня была хорошенькая, тоненькая, как сейчас говорят, с харизмой, но найти того, кто женится, и ей было сложно. А как без мужика прожить? Ну нашелся один! Эдиком звали… Закрутил любовь с моей мамой. Она и, как говорят на Украине, нагуляла ребеночка от него», — рассказала актриса.

Женился на матери отчим уже после рождения дочери Лены и обеим девочкам дал свои фамилию и отчество, однако, призналась Кравченко, ее положение в семье это не улучшило.

«Не любил он меня. Мешала я ему. Сколько раз он мне говорил: "Ты грех своей матери". Вот так я и грехом осталась! Долго я этого не понимала! Не понимала, что неродная дочь. Очень несправедливо поступали со мной. Нет, он меня не бил, но маму мою накручивал… Уйду я в гости к подружке, а приду домой и меня с "тапкой" мама встречает… И по лицу, и по лицу со словами: "Что? Гулящей вырасти хочешь?"», — вспомнила знаменитость.

По словам Кравченко, всю домашнюю работу в семье в конце концов свалили на нее, при этом младшая сестра росла белоручкой и даже, порой, специально пакостила. Например, выбрасывала вещи из только что прибранных шкафов, чтобы подставить Татьяну перед родителями.

«Мама домой приходит и "тапкой" меня лупит. Сложно жилось. А потом нашла письмо мамы, где и прочитала, что я не родная дочь Эдику. Вот и поняла все. Но зла я не держу на маму. Хотя, не сложились у нас с ней отношения. Я, когда, артисткой известной стала, то перевезла ее в Москву и спросила: "За что ты так со мной поступала?" Но ответа не получила», — констатировала артистка.

Татьяна Кравченко дважды была замужем, у актрисы одна дочь, на данный момент уже бывшая звезда «Сватов» живет одна.