Пользователи Сети из Украины обратили внимание на учебник по деловой карьере авторства доктора экономических наук и профессора Ивана Дахно. Издание изобилует дискриминационными и уничижающими женщин материалами, передает агентство УНИАН 11 ноября

В своей работе Дахно обращается к опыту Адольфа Гитлера. Так, в разделе учебника «Гендер» украинский профессор цитирует главаря Третьего рейха, подчеркивая, что женщины любят, когда ими командуют.

О скандальном учебнике на своей странице в Facebook отозвалась специалист по коммуникации Диана Нахтир.

«Уже с первых абзацев меня фактически трясло то ли от гнева, то ли от шока и удивления. Полная откровенная дичь больше похожа на сборник застольных анекдотов, чем на научный труд, полная сексизма…абсолютно недопустимых собственных предположений, суждений и стереотипов, антинаучных выводов и утверждений. Это без акцента на стиль изложения материала и неуместных шуток в каждом подразделении», — пишет эксперт.

Автор учебника утверждает, что на работу следует брать только молодых замужних женщин, а тем работницам, которые не совершенствуют свои профессиональные навыки, «место в Киеве на Окружной дороге». Исторические мифы. От кого произошли древние укры и кто произошел от них © РИА Новости, В. Шияновский / Перейти в фотобанк

Случай с учебником Дахно — не первый в череде скандальных изданий, опубликованных на Украине. Так, в книге «Українська нація» упоминаются такие знаменательные события украинской истории, как "Украинско-эллинская война" 331 года до н.э., а в учебнике «История Украины» за авторством Романа Ляха и Надии Темировой летопись украинского народа и вовсе начинается с первобытного строя — 140 тысяч лет до н.э.