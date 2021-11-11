Представители Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев ознакомились с ситуацией в импровизированном лагере беженцев на территории Белоруссии у границы с Польшей, сообщило 11 ноября агентство БЕЛТА

Сотрудники ООН передали беженцам небольшую гуманитарную помощь, указывает агентство.

Лагерь беженцев, пытающихся попасть из Белоруссии на территорию ЕС, расположен в Гродненской области. Там находятся около 3 тысяч человек, из которых около 500 составляют дети. По информации агентства, большинство обитателей импровизированного лагеря составляют иракские курды.

Представитель УВКБ ООН в Белоруссии Мулусеу Мамо указал, что поставки гуманитарной помощи для беженцев будут продолжены.

«Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать», — заявил сотрудник ООН. Польские власти не разрешают врачам-добровольцам оказывать помощь беженцам © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Ранее представители польских и международных неправительственных гуманитарных организаций обвинили власти Польши в том, что они не пропускают их представителей для оказания помощи беженцам на границе. Белорусские власти также обвиняют Польшу в неоправданно жёстких действиях по отношению к не представляющим угрозы мигрантам.