Сотрудники ООН передали беженцам небольшую гуманитарную помощь, указывает агентство.
Лагерь беженцев, пытающихся попасть из Белоруссии на территорию ЕС, расположен в Гродненской области. Там находятся около 3 тысяч человек, из которых около 500 составляют дети. По информации агентства, большинство обитателей импровизированного лагеря составляют иракские курды.
Представитель УВКБ ООН в Белоруссии Мулусеу Мамо указал, что поставки гуманитарной помощи для беженцев будут продолжены.
«Ситуация катастрофическая, и через день она будет еще хуже, думаю. Необходимо что-то делать», — заявил сотрудник ООН.
Ранее представители польских и международных неправительственных гуманитарных организаций обвинили власти Польши в том, что они не пропускают их представителей для оказания помощи беженцам на границе. Белорусские власти также обвиняют Польшу в неоправданно жёстких действиях по отношению к не представляющим угрозы мигрантам.